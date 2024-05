Festival de Cannes 2024 : «Kinds of Kindness», un choc mental et visuel sur la croisette

Présenté en compétition au Festival de Cannes, «Kinds of Kindness» s'affiche comme un candidat sérieux à la Palme d'or. Nous avons vu le film de Yorgos Lanthimos, avec Emma Stone et Willem Defoe, avant sa sortie officielle le 26 juin en France.

Dérangé, barré, radical, sadique, pervers, délicieusement violent, tétanisant et... absolument virtuose ! «Kinds of Kindness», le nouveau film de Yorgos Lanthimos («La favorite», «Pauvres créatures») est un choc mental, visuel et psychologique qui ne laisse pas indemne.

Articulé autour de trois chapitres, le récit commence un peu comme «Les nouveaux sauvages» de Damian Szifron, enchaîne façon David Lynch époque «Blue Velvet» et persiste dans une opacité anxiogène à la manière de Cronenberg ou de «Titane». C'est pratiquement irracontable et pourtant jamais ennuyeux, bien au contraire.

L'image et les cadrages sont époustouflants, la mise en scène vertigineuse et l'interprétation de haut vol (Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons)... Un coup de maitre qui forcément divisera. De la manipulation à la paranoïa en passant par les dérives sectaires ou l'exploration secrète du mental et du refoulé, «Kinds of Kindness» est une matière en or pour les psychanalystes ou les étudiants en psychiatrie ! Créatif, osé et d'une ambition jamais freinée, le film a bien entendu, toutes ses chances au Palmarès.

«Kinds of Kindness», de Yorgos Lanthimos, sortie en France le 26 juin.