28 ans plus tard : Cillian Murphy participera au film de manière «surprenante»

La présence de Cillian Murphy au générique du film «28 ans plus tard» a été confirmée par le patron du studio Sony. Une apparition qui devrait être «surprenante», selon lui.

La nouvelle est confirmée. Après des mois de rumeurs, Tim Rothman, le patron du studio Sony Motion Pictures Group, a confirmé dans une interview accordée au site américain Deadline que Cillian Murphy serait bel et bien présent au générique de «28 ans plus tard», en 2025. Il a toutefois ajouté que sa présence dans l’intrigue serait «surprenante», sans plus de détail.

Le film qui avait révélé cillian murphy

«Oui, il sera là, mais d’une manière surprenante, d’une manière qui va croître, si je puis le dire ainsi», a-t-il indiqué. Il a également salué le travail de Danny Boyle, le réalisateur, qui s’était occupé de la mise en scène du premier volet de ce qui s’apprête à devenir une trilogie après le film choc de 2002 et un deuxième film, «28 semaines plus tard», sorti en 2007. Cette fois sans Garland, Boyle et Murphy.

Baptisé «28 jours plus tard», le premier film, quasiment entièrement tourné avec de petites caméras DV, avait révélé Cillian Murphy au grand public. L'acteur irlandais y incarnait Jim, un jeune britannique se réveillant à l’hôpital St Thomas de Londres. Après des semaines de coma, il découvrait une ville totalement désertée, avant de faire face à une nouvelle menace. Vingt-huit jours plus tôt, trois militants pour la défense des animaux avaient délivré des singes de laboratoire, porteurs d’un virus ultra-contagieux qui, par l’intermédiaire d’un militant mordu par un singe, s'était propagé au reste de la population.