Dumb & Dumber : Jeff Daniels redoutait que la scène des toilettes ne mette un terme à sa carrière

Dans un entretien avec le site américain USA Today, Jeff Daniels a révélé avoir redouté que la scène des toilettes bouchées dans «Dumb & Dumber» ne mette un terme à sa carrière. Elle lui aura finalement permis de se faire remarquer dans le métier.

Un moment d’hésitation. Jeff Daniels a vu sa notoriété faire un bond en avant en 1994 grâce au succès de «Dumb & Dumber», la comédie potache des frères Farelly dans laquelle il donne la réplique à Jim Carrey. Le comédien de 69 ans vient toutefois d’avouer au site américain USA Today avoir cru qu'une scène du film mettrait un terme à sa carrière. Dans la scène, son personnage, Harry, se retrouve aux toilettes et découvre avec horreur que la chasse d’eau est en panne alors qu’il vient de se soulager, après avoir ingurgité des laxatifs à son insu.

«C’est une chose de lire la scène aux toilettes, mais la jouer le jour du tournage en est une autre», se souvient-il. «J’ai dit à Jim : ‘Soit c'est le début de ma carrière, soit c'est la fin’», s’amuse-t-il. Jeff Daniels affirme que l’audace sans limite de Jim Carrey lui a permis de surmonter sa crainte, ce dernier lui assurant que tout allait bien se passer tant qu’il acceptait de jouer la scène «à fond». Alors que ses agents s'étaient exprimé contre sa participation au film, Jeff Daniels confirme que «Dumb & Dumber», et cette scène, se sont révélés être un atout pour la suite de sa carrière à Hollywood.

Il explique ainsi que Clint Eastwood – qui lui offrira un rôle dans le film «Créance de sang » en 2002 – était venu à sa rencontre lors d’un tournoi de golf pour lui parler du film. «Clint m’a dit : ‘Je viens de voir Dumb & Dumber, et vous savez, cette scène des toilettes ? Cela m’est arrivé aussi’. Et il s’est mis à me raconter cette fois où il a voulu impressionner une femme, avant que les fruits de mer qu’il avait mangés au déjeuner ne viennent ruiner le moment», poursuit l’acteur. Jeff Daniels conclu en reconnaissant que cette scène aujourd’hui légendaire «nous survivra probablement tous», et qu’elle «sera toujours aussi drôle dans 40 ans».