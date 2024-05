Festival de Cannes 2024 : Christina Milian et Eva Longoria victimes d’un incident vestimentaire

Au cours du Global Gift Gala, sur la Croisette, Eva Longoria, marraine de l’événement, et Christina Milian ont posé sur le tapis rouge. Mais les deux actrices ont été victimes d’un incident durant lequel leurs tenues, serties de strass et de paillettes, se sont accrochées.

Un incident très glamour. Christina Milian et Eva Longoria étaient toutes deux présentes dimanche 19 mai au Global Gift Gala à Cannes, où elles ont brillé sur le tapis rouge. Les deux stars américaines ont posé ensemble pour les photographes, mais un petit incident vestimentaire est venu perturber leur séance photo.

Le Festival de Cannes est certes l'événement principal de la Croisette, mais de nombreux galas de charité y sont également organisés, comme le Global Gift Gala. Ce gala a pour objectif de «créer un impact positif sur la vie des enfants, des femmes et des familles dans le besoin», comme le stipule leur site internet.

Eva Longoria is sheer perfection in see-through sparkling gown as she joins glamorous Christina Milian at the 10th Global Gift Gala in Cannes https://t.co/zbOPsHKgAD pic.twitter.com/tfSgZR2KG5

— Josiah Williams (@Josiah_FL) May 19, 2024