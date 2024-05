Festival de Cannes 2024 : la fresque américaine, recette magique du phénix Kevin Costner

Présenté hors compétition à Cannes dimanche soir, le dernier film de Kevin Costner, «Horizon : an american saga», sonne comme le retour en grâce de l'Américain dans le monde du cinéma. Son western épique a reçu l'ovation du public.

L'histoire est connue. 1859, avant la guerre de Sécession, l'Ouest américain est progressivement devenu la Terre promise. Mais les Indiens autochtones ne l'entendent pas de cette oreille...

Pour la présentation hors compétition du premier chapitre de sa saga «Horizon : an american saga», le phénix Kevin Costner a su élever son art à la mesure des attentes que le 7e art a toujours placées en lui, en atteste les longues minutes d'ovation à la fin de la projection, et les yeux humides du réalisateur, autant soulagé que touché.

Une fresque américaine

De massacres et revanches impitoyables, en récits plus intimes où les survivants cherchent à se faire une place parmi d'autres, la caméra de Kevin Costner - qui retrouve là son genre de prédilection qui lui a valu ses plus grands succès - déploie d'ambitieux moyens pour ressusciter l'esprit des westerns d'antan (la première scène tragique fait écho à «La prisonnière du désert») tout en multipliant les angles narratifs. Du coup, le film s'en trouve très dense, un brin trop concentré ; d'autant que trois heures, c'est long.

Mais quelle maestria cependant, quel souffle épique et quelle maitrise des grands espaces... Le temps du film, des trésors de nostalgie refont forcément surface. Un second chapitre devrait aussi voir le jour en salles et, pour notre grand plaisir, à près de 70 ans, l'homme de «Danse avec les loups», comme il nous l'a confié à la conférence de presse ce lundi 20 mai, est toujours animé par son enthousiasme et sa persévérance légendaire.