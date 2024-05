The Apprentice : l'équipe de campagne de Donald Trump menace de porter plainte pour diffamation

Après l’avant-première du film «The Apprentice» au Festival de Cannes, ce lundi 20 mai, l’équipe de campagne de Donald Trump a annoncé son intention de porter plainte contre la production pour diffamation, citant des scènes fausses et choquantes.

Une colère extrême. La projection du film «The Apprentice» au Festival de Cannes, ce lundi 20 mai, a été suivi d’une menace de plainte pour diffamation de la part de l’équipe de campagne de Donald Trump. Ils estiment que ce long métrage n’aurait jamais dû voir le jour, surtout en pleine période électorale américaine.

«Nous allons porter plainte afin de contrer les fausses assertions de ces soi-disant cinéastes. Cette pourriture n’est qu’une pure fiction qui sensationnalise des mensonges contredits depuis longtemps. Tout comme les procès illégaux dirigés par (Joe) Biden (l’actuel président américain et candidat à sa propre succession, ndlr), c’est une interférence des élites hollywoodiennes, qui savent que le président Trump va reprendre la Maison Blanche et battre leur candidat car rien de ce qu’ils ont tenté n’a fonctionné», a déclaré Steven Cheung, le porte-parole de la campagne du candidat républicain au site américain Variety.

Des scènes controversées

Réalisé par le Dano-Iranien Ali Abassi, «The Apprentice» revient sur les jeunes années de Donald Trump, au moment où il tente d’étendre son empire en tant que promoteur immobilier. Le film se concentre particulièrement sur ses liens avec l’avocat Roy Cohn, un conservateur étroitement associé au maccarthysme et à la mafia new yorkaise, qui va façonner la personnalité de Donald Trump en devenant son confident et son mentor.

Parmi les scènes controversées contenues dans le film, Donald Trump est vu en train de consommer des cachets d’amphétamines, de subir une liposuccion, ou encore d’avoir une relation sexuelle non-consentie avec son épouse à l’époque, et la mère de trois de ses enfants, Ivana.

«Ce film n’est qu’une diffamation purement malsaine, qui n’aurait jamais dû voir la lumière du jour, et qui ne mérite même pas une sortie directement en DVD négociée avec un magasin de location de films d'occasion proche de la fermeture, il mérite d'être brûlé», a ajouté Steven Cheung.