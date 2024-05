«Dans cette vie ou une autre» : voici la véritable histoire à l'origine de la nouvelle série Disney

Parmi les nouveautés du mois d’avril sur Disney+, la plate-forme de streaming propose une nouvelle mini-série espagnole, qui revient sur l’acte terroriste le plus meurtrier en Europe depuis 1988.

Inspiré de faits réels, la nouvelle série dramatique de Disney+ raconte les événements de l’attentat du 11 mars 2004 à Madrid. Vingt ans après les événements, «Dans cette vie ou une autre» («Nos vemos en otra vida» en espagnol) revient sur l’attaque terroriste qui a fait près de 200 morts et plus de 1.800 blessés. Disponible depuis le 17 avril sur le site de streaming, le récit est adapté du roman du journaliste espagnol Manuel Jabois, tiré de son entretien avec Gabriel Montoya, dix ans après la tragédie.

Gabriel Montoya, alias «Baby», personnage principal et protagoniste de la série, a participé au transfert des explosifs utilisés dans des trains de banlieue. Il était mineur au moment des faits et a livré, sans le savoir, la dynamite qui a produit les dix bombes installées dans trois gares et un train de Madrid. Il était le premier à être jugé et condamné pour les attentats.

Une mauvaise fréquentation

Les six épisodes retracent la vie du jeune homme, originaire de la ville d’Avilès, au nord-ouest de l’Espagne. De son enfance traumatisante à son adolescence difficile, le récit suit sa plongée dans le monde de la drogue et de l’argent facile. C’est sa rencontre avec son mentor, Emilio Trashorras, qui va marquer un tournant décisif dans son destin. Alors âgée de 16 ans, Emilio va entraîner Gabriel dans ses trafics de stupéfiants et surtout, d’explosifs. Le témoignage de Gabriel a été déterminant pendant le procès de 2007, où Emilio a été condamné à 34.715 ans de prison.

«ll s’agit d’une série nécessaire», a affirmé Sofía Fábregas, vice-présidente de Disney+ Espagne. L’attaque terroriste de Madrid reste l’acte le plus meurtrier en Europe depuis plus de trente ans. Aujourd’hui, le drame est toujours un épisode marquant pour les espagnols.