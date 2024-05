Festival de Cannes 2024 : «L'Apprenti» Donald Trump touche sa cible et séduit le public

Hier soir, le Festival de Cannes a diffusé la Première du très attendu biopic «L'Apprenti», sur les jeunes années de Donald Trump. Sélectionné en compétition officielle, le film d'Ali Abbasi, ovationné à juste titre, s'est déjà attiré les foudres de l'équipe de l'ex-président américain.

Un grand film. Présenté lundi soir en compétition officielle au Festival de Cannes, «L'Apprenti», d'Ali Abbasi, cinéaste iranien en exil, est un genre de biopic avant l'heure, qui revient sur les jeunes années du règne de Donald Trump, il y a quelques décennies dans un New York chaotique. Auprès d'un avocat cynique, amoral et génial, l'ex-futur (?) président américain se familiarise aux rouages du pouvoir et de tous les moyens justifiant la fin. Très rythmé, intelligemment écrit et monté, «L'Apprenti» est avant tout une formidable reconstitution plastique et sensorielle de la fin des années 1970 et l'avènement de la décennie suivante.

L'envers du rêve américain

Reaganisme et consumérisme, course au profit, vacuité des idéaux, compétitivité sauvage, cynisme ambiant : le cinéaste évite toutefois autant la charge outrancière que l'hagiographie. Il préfère ainsi se concentrer sur les relations humaines et leurs complexité et, bien évidemment, cet héritage familial et frontal qui bien souvent est à l'origine de toute ambition. En filigrane, le début des années sida et les fantasmes qui les accompagnent sont évoqués de façon poignante. Enfin, un très bon point pour l'interprétation incarnée de Sebastian Stan dans le rôle-titre et celle, humainement bouleversante de Jeremy Strong dans celui de l'avocat Kohn, figure emblématique du côté obscure du mythe américain.

Le film, acclamé à Cannes mais qui est déjà sous le feu de poursuites en diffamations de la part de l'équipe de Donald Trump, n'a toujours pas de distributeur. Il faudra en effet avoir les reins solides avant la tempête judiciaire qui risque de s'abattre sur le film.