GPT-4o : Scarlett Johansson contrariée par la ressemblance entre sa voix et celle du logiciel d'OpenAI

Dans un communiqué transmis aux médias américains, ce lundi 20 mai, Scarlett Johansson a confié être profondément contrariée par les similitudes entre sa voix et celle de GPT-4o, le nouveau logiciel de la société OpenAI dont elle avait refusé une offre en septembre dernier.

Une bataille juridique se profile. Une semaine après le lancement de GPT-4o, le nouveau modèle multimodal de la société OpenAI doté de capacités accrues en compréhension du langage naturel, du son et de l’image, Scarlett Johansson a transmis un communiqué de presse à l’ensemble des médias américains, ce lundi 20 mai, pour exprimer sa colère à propos des similitudes entre sa voix et celle de l’agent conversationnel alimenté par l'intelligence artificielle.

La comédienne de 39 ans, qui avait prêté sa voix à Samantha – une intelligence artificielle – dans le film «Her» de Spike Jonze en 2013, révèle avoir reçu une offre de la part d’OpenAI en septembre 2023 pour l’utilisation de voix pour leur agent conversationnel surnommé Sky. Le patron de la société, Sam Altman – qui n’a pas caché s’être inspiré du film en question lors du lancement de GPT-4o – l’aurait contacté personnellement pour lui faire la proposition.

«Il m’a dit que d’intégrer ma voix dans le système permettrait de faire le pont entre les géants de la tech et le monde créatif, et que cela aiderait les consommateurs à se sentir plus confortable face à ce séisme qui va impliquer les humains et l’intelligence artificielle. Il m’a dit que ma voix serait réconfortante pour les gens», révèle-t-elle dans son communiqué. «Après une période de réflexion, et des raisons personnelles, j’ai décliné son offre», ajoute-t-elle.

Elle explique avoir été estomaquée de découvrir, la semaine dernière, les images de démonstration de l’agent conversationnel dévoilée par OpenAI qui a poussé, selon elle, ses amis, sa famille, et une partie du public à comparer la voix de Sky à celle de son personnage dans le film de Spike Jonze.

«Quand j’ai entendu qu’ils avaient sorti cette démo, j’étais sous le choc, en colère, et je ne pouvais pas croire que M. Altman ait pu délibérément faire le choix d’une voix à ce point similaire à la mienne que mes propres amis et les médias n’étaient pas capables de faire la différence», indique-t-elle.

Scarlett Johansson affirme être prête, désormais, à mener une action en justice conte OpenAI et Sam Altman, auxquels elle a demandé par courrier de lui fournir une explication détaillée de la manière dont la voix de Sky a été conçue. Selon elle, la société a alors accepté à contre-cœur de suspendre cette voix pour le moment. Une annonce officialisée par OpenAI sur X, ce lundi. «Nous entendons les questions autour des voix utilisées par ChatGPT, notamment Sky. Nous tavaillons afin de suspendre l’utilisation de Sky en attendant», peut-on lire.

