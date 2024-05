JO 2024 : le Festival de Cannes déroule le tapis rouge à la flamme olympique

Ce mardi 21 mai, la flamme olympique des JO de Paris a fait une apparition remarquée sur le tapis rouge du 77e Festival de Cannes.

Star du moment, la flamme olympique a elle aussi fait un détour par la Croisette ce mardi. Portée par quatre athlètes s'étant illustrés dans des disciplines paralympiques dont Arnaud Assoumani, champion paralympique de saut en longueur en 2008 à Pékin, et entourée de plusieurs sportifs et légendes du sport français comme Tony Estanguet (champion de canoë et président du comité d'organisation des JO de Paris 2024), Marie-José Perec (athlétisme), Thierry Rey (judo) et Iliana Rupert (basket), elle a gravi les marches du palais des festivals au son de la musique du film «Les chariots de feu», par Vangelis.

Il ne leur manque rien, sauf vous.



Les athlètes Paralympiques ont monté les marches du Festival de Cannes, et la Flamme s’est même invitée à la fête



100 jours avant le début des Jeux Paralympiques.



100 jours pour vous préparer à soutenir nos athlètes. pic.twitter.com/5hFL7reY0k — Paris 2024 (@Paris2024) May 21, 2024

A noter qu’en marge de cette montée des marches historique, le film «Olympiques ! La France des Jeux», un documentaire de Mickaël Gamrasni narré par l'actrice Marion Cotillard, dans lequel vingt-sept championnes et champions olympiques et paralympiques français témoignent, sera projeté dans la soirée.