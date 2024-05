Kevin Costner a financé lui-même son nouveau film Horizon : «Je n'ai pas besoin de 4 maisons»

Kevin Costner a engagé ses fonds propres pour financer «Horizon : An American saga», présenté dimanche 19 mai au Festival de Cannes.

Tout pour son art. Lundi, au lendemain de la première d'Horizon au Festival de Cannes, Kevin Costner a expliqué avoir puisé dans sa fortune personnelle pour financer ce projet.

«Je n'ai pas besoin de quatre maisons», a déclaré le double lauréat d'un Oscar, il y a trente ans pour «Danse avec les Loups», lors d'une conférence de presse. «Je risquerai ces maisons pour faire mes films. J'aurais voulu léguer ces maisons à mes enfants, mais mes enfants devront vivre leur propre vie.»

Kevin Costner “knocked on every boat in Cannes” to finance the third chapter of his Western movies.





He adds “I don’t need four homes” … “I’ll risk those homes to make my movies” #CannesFilmFestival pic.twitter.com/5Nuh1rjnaJ

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 20, 2024