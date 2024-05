Le festival «Sacrée Musique» investit Lyon et sa région sous le parrainage de Stéphane Bern

Du 24 mai au 18 juin, la musique sacrée résonnera dans les lieux de culte emblématiques de Lyon et ses environs. Pour cette première édition lyonnaise, le festival Sacrée Musique, parrainé par Stéphane Bern, investira des églises, basiliques, chapelles et même un centre de détention.

«L'alliance de la lumière et de la musique sacrée», comme le résume Stéphane Bern, sera au cœur de cette première édition de Sacrée Musique à Lyon. Un festival mêlant chant, patrimoine et solidarité, qui prendra place dans la ville des lumières du 24 mai au 18 juin prochain.

Au fil des concerts à la bougie - la spécialité de ce rendez-vous - les spectateurs pourront découvrir ou redécouvrir la beauté des lieux de culte locaux, tout en s'immergeant dans des univers musicaux variés.

Chants sacrés, polyphonies, airs baroques et compositions contemporaines : le festival Sacrée Musique célèbre la diversité des musiques religieuses et met en valeur le talent des chœurs et ensembles vocaux.

Plusieurs éditions ont déjà eu lieu dans le Var, à Fréjus mais aussi à Toulon. Le festival attire la foule. Lyon est donc une destination de choix pour Sacrée Musique, grâce à son patrimoine cultuel important. En 2024, le festival organisera de nombreuses éditions notamment à Rome (21 au 28 juin), Paris (3 et 4 août) et Marseille (4 octobre au 17 novembre), avant de retourner dans le Var en fin d'année.

Musique, Lumières... les piliers du festival

Outre la dimension musicale et patrimoniale, le festival Sacrée Musique s'engage également en faveur de la solidarité. Des concerts seront ainsi organisés dans un centre de détention, dans un quartier populaire et dans une maison de retraite, permettant de partager la magie de la musique avec des publics éloignés de la culture.

Natif de Lyon, Stéphane Bern est particulièrement fier d'accueillir le festival dans sa ville natale : «Ce que je trouve admirable dans le festival Sacrée Musique, c'est de faire vivre, par l'alliance de la lumière et de la musique sacrée, toutes ces chapelles, églises, basilique et cathédrales de notre pays qui ont traversé les âges».

Le festival Sacrée Musique promet une expérience unique aux mélomanes et aux amoureux du patrimoine. Une occasion exceptionnelle de découvrir la richesse des musiques sacrées dans des lieux d'exception, tout en contribuant à une action solidaire.

La programmation

Le festival Sacrée Musique commence le 24 mai à 20h30, dans la majestueuse basilique Saint-Bonaventure de Lyon, avec un concert exceptionnel du Gospel Philarmonique Experience. Pas moins de 70 choristes et un quatuor à cordes classique envouteront le public avec leur voix puissante et leurs interprétations inspirées de gospel et de negro spirituals. Un second concert de ce groupe est prévu le 7 juin, à l'Église Saint-Jacques des États-Unis.

Pour les amateurs de musique plus intimiste, le festival propose des concerts de polyphonies classiques et grégoriennes dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu. L'Ensemble in Montana se produira le 31 mai, suivi du trio Zenaïde, le 1er juin. Ces représentations, illuminées à la bougie, promettent des moments de grande sensibilité et de recueillement.

Le 2 juin à 16h, le Chœur de l'Armée française, cœur officiel de la République française, donnera un concert dans la Cathédrale Saint-Jean, classée monument historique. Au programme : des œuvres de musique classique et des incursions dans la variété française. Un rendez-vous exceptionnel pour découvrir le talent de ces militaires musiciens.

«Festival Sacrée Coeur», Lyon et alentours, du 24 mai au 18 juin, de 8 à 55€ selon les concerts et les emplacements.