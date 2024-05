Cinéma : voici 5 superstars qui ont lancé leur carrière d'acteur grâce à un second rôle

Avant de devenir des stars internationales, certains acteurs ont brillé dans des rôles secondaires qui leur ont permis de se faire remarquer. Autant par le public que les studios. Voici 5 comédiens dont la carrière a décollé grâce à un second rôle.

Brad Pitt – Thelma & Louise (1991)

Le rôle de Brad Pitt dans le film «Thelma & Louise» de Ridley Scott a changé sa vie. Âgé de 28 ans à l’époque, il incarne un auto-stoppeur appelé J.D. dont la route va croiser celle des deux femmes. Sa scène d’amour avec Thelma, jouée par Geena Davis, participera à construire sa réputation de sex-symbol à Hollywood.

Matthew McConaughey – Génération rebelle (1993)

C’est dans ce film que Matthew McConaughey lance sa célèbre réplique «Alright, alright, alright», qui deviendra sa marque de fabrique outre-Atlantique. Âgé de 24 ans à l’époque, il incarne un jeune adulte qui traîne avec des lycéens célébrant leur dernier jour d’école. Un rôle qui lui permettra de décrocher, trois ans plus tard, un des rôles principaux dans «Le Droit de tuer ?».

Bradley Cooper – Serial Noceurs (2005)

Après des petits rôles dans la série «Sex and The City», Bradley Cooper s’est fait remarqué dans le rôle de Sack Lodge, le fiancé détestable dans le film «Serial Noceurs», où il donne la réplique à Owen Wilson, Vince Vaughn et Rachel McAdams. Âgé de 30 ans à la sortie du film, le talent de Bradley Cooper avait réussi à séduire le réalisateur David Dobkin, qui lui confiera le rôle dès sa première audition.

Emma Stone – Superbad (2007)

Comédienne depuis l’enfance, Emma Stone a attendu d’apparaître dans la comédie «Superbad» pour réussir à se démarquer aux yeux des producteurs. Âgée de 19 ans à l’époque, elle enchaînera avec un rôle plus conséquent dans «Zombieland» deux ans plus tard, puis le rôle principal dans «Easy Girl», en 2010. Sa carrière sera définitivement lancée avec le rôle de Gwen Stacy dans «The Amazing Spider-Man», en 2012.

Margot Robbie – Le Loup de Wall Street (2013)

Impossible de ne pas tomber sous le charme de Margot Robbie dans la peau de Naomi Lapaglia dans «Le Loup de Wall Street», un film de Martin Scorsese où elle donne la réplique à Leonardo DiCaprio. Âgée de 23 ans à l’époque, ce rôle lui permettra de se faire un nom à Hollywood et de lancer, dès 2014, sa société de production LuckySharp Entertainment avec son mari, le cinéaste Tom Ackerley.