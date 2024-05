80 ans du Débarquement : «Il Faut Sauver le Soldat Ryan», le film culte de Steven Spielberg, ressort dans 300 cinémas

À l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, le film emblématique de Steven Spielberg «Il Faut Sauver le Soldat Ryan» sera de retour en salles à partir du 6 juin.

Considéré comme le film de fiction de référence sur le sujet, «Il faut sauver le soldat Ryan», le chef-d’œuvre de Steven Spielberg sorti en 1998, revient en salles ce 6 juin pour commémorer le 80e anniversaire du Débarquement, a annoncé Paramount.

26 ans après sa sortie, le film culte de Steven Spielberg avec Tom Hanks revient au cinéma à l'occasion des 80 ans du débarquement ! pic.twitter.com/gLUmEIA5mM — Paramount Pictures France (@paramountfr) May 23, 2024

Avec un casting de premier plan comprenant Tom Hanks et Matt Damon, ce film de guerre époustouflant par sa représentation à la fois terriblement réaliste et poignante de la Seconde Guerre mondiale avait été récompensé par cinq Oscars.

A couper le souffle, la scène d’ouverture, qui avait été tournée en Irlande avec l’aide de 1000 figurants et des soldats irlandais, plonge littéralement les spectateurs dans le chaos indicible d’une pluie de balles sifflantes, d’explosions, de cris et de corps déchiquetés, qui s’est abattu sur la plage d’Omaha Beach le 6 juin 1944.

Plus de 4 millions de spectateurs lors de sa sortie en France

«Le plus grand danger pour huit hommes, en sauver un…». L’histoire suit plus précisément le capitaine John Miller, joué par Tom Hanks et son escouade, bientôt chargés d’une mission complexe et périlleuse : retrouver coûte que coûte le simple soldat James Ryan (Matt Damon) «peut-être vivant (…) quelque part en Normandie», dont les trois frères ont été tués au front.

Steven Spielberg s’était (très librement) inspiré de l’histoire vraie des frères Niland, une fratrie de soldats américains tués au combat.

Jamais réalisateur n’avait avec autant de maestria filmé la guerre, l’horreur et la peur qu’elle engendre. «Il Faut Sauver le Soldat Ryan» avait compté plus de 4 millions de spectateurs en France et généré quelque 482 millions de dollars de recettes mondiales au box-office.

Le cinéaste retrouvera d’ailleurs Tom Hanks pour collaborer à la création de la magistrale, elle aussi, série «Band of Brothers» qui suivait des soldats américains de leur formation en 1942 à la Libération en 1945.