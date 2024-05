Bradley Cooper rejoint Eddie Vedder sur scène pour chanter «Maybe it's Time» de «A Star Is Born»

L’acteur Bradley Cooper a ce week-end rejoint Eddie Vedder sur scène pour reprendre «Maybe It’s Time», un morceau extrait de la bande originale du film «A Star is Born» avec Lady Gaga.

Un moment suspendu. Bradley Cooper a, ce samedi, rejoint Eddie Vedder, le chanteur du groupe Pearl Jam en plein concert au festival BottleRock Nappa Valley en Californie, pour interpréter le titre «Maybe It’s Time» qu’il chante dans le film «A Star is Born».

Ce duo improvisé était particulièrement intense car l’acteur, qui incarne dans le film une star de la country sur le déclin en proie à des problèmes d’alcool, avait confié qu’il s’était inspiré du chanteur de Pearl Jam pour son interprétation.

«Il y a quelques années, un film absolument magnifique a été réalisé sur un auteur-compositeur-interprète nommé Jackson Maine. À la fin du film, il meurt. C’est brutal, très puissant et très émouvant. Mais ce soir est une occasion très spéciale, car il revient à la vie. S’il vous plaît, voulez-vous vous joindre à moi pour accueillir sur scène mon grand, grand ami Bradley Cooper.», a annoncé Eddie Vedder avant l’arrivée de l'acteur sous les applaudissements très nourris du public, très heureux de cette surprise.

Les deux hommes ont livré une version très poignante du morceau.

#GigiHadid Eats Cheesesteak Prepared by Bradley Cooper During Outing at BottleRock Napa Valley #MusicFestival pic.twitter.com/4ytWqUrqzn — Jacob Mason (@JacobRajesh5s) May 26, 2024

Galvanisé peut-être par son succès, Bradley Cooper, qui a profité des coulisses du festival californien pour promouvoir Danny and Coops Cheesesteaks, sa marque de sandwichs, est revenu à la fin du show pour la chanson finale, «Rockin’ in the Free World», pendant laquelle il a joué du tambourin.