Kate Middleton : de quoi va parler l'autobiographie de son frère James à paraître en septembre ?

Le frère cadet de Kate Middleton publiera en septembre prochain son autobiographie, dont il a récemment dévoilé la couverture. Un ouvrage, qui contrairement à celui du prince Harry, «Le suppléant», ne devrait pas embarrasser la famille royale, même s’il y évoquera son enfance avec la princesse de Galles.

Un livre qui s'annonce touchant. James Middleton, 37 ans, publiera le 26 septembre prochain aux éditions Radar son autobiographie intitulée «Meet Ella: The Dog Who Saved My Life» («Rencontre avec Ella : le chien qui m'a sauvé la vie»).

Un ouvrage, dont il a récemment dévoilé la couverture définitive le montrant avec sa chienne Ella et dans lequel il évoquera, entre autres, ses souvenirs avec ce précieux compagnon de route lors de mariages royaux ou encore lors de leur passage à Highgrove (résidence de campagne de Charles III) et Sandringham (autre résidence royale). Sa célèbre soeur, la princesse de Galles, sera donc a priori loin d'en être le sujet principal... Et pour cause, dans ce livre, le frère cadet de Kate entend surtout revenir sur quinze années de sa vie à travers le prisme de son histoire avec sa chienne, décédée l'année dernière.

Son enfance avec ses sœurs Kate et Pippa évoquée

C'est en effet pour faire le deuil de son cocker bien aimé, qui selon lui «l'a sauvé de la dépression» que James Middleton a pris la plume pour raconter ses souvenirs à ses côtés, comme il l'a confié il y a quelques mois sur Instagram. «Quand Ella est décédée, j'ai commencé à écrire toutes nos aventures et nos souvenirs comme une façon de soigner mon chagrin. J'attribue à Ella le mérite de m'avoir sauvé la vie alors que j'étais en pleine dépression clinique. Elle m'a présenté à ma femme, m'a donné un but et m'a aimé inconditionnellement», notait-il dans une publication Instagram.

Néanmoins, selon le Daily Mail, le discret frère de la princesse de Galles reviendra aussi sur son enfance aux côtés de ses deux sœurs aînées, Kate, 42 ans, et Pippa, 40 ans. Des souvenirs, qui contrairement aux mémoires du prince Harry, «Le Suppléant», ne devraient pas embarrasser l'épouse du prince William, actuellement en chimiothérapie comme elle l'avait fait savoir le 22 mars dernier.

Le plus jeune des enfants Middleton reviendra également sur son histoire d'amour avec la française Alizée Thévenet, qu'il a épousée dans le sud de l'Hexagone en 2021 et avec qui il a eu un petit garçon, Inigo, en octobre 2023. Un programme qui semble vouloir mettre l'accent sur de belles histoires plus qu'aux scandales.