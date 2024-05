«Un p'tit truc en plus» : Artus dépasse la barre des 4 millions de spectateurs au box-office

Sorti le 1er mai dernier dans les salles obscures, le premier film d’Artus, «Un p'tit truc en plus», qui a signé le meilleur démarrage de l'année, a déjà séduit plus de 4 millions de spectateurs.

Un succès total. Premier long métrage de l’humoriste Artus, «Un p’tit truc en plus», qui avait d'emblée fait un carton lors de sa sortie le 1er mai, malgré la concurrence de Ryan Gosling dans «The fall guy», a désormais passé le cap des 4 millions d'entrées dans les salles.

De quoi ravir le réalisateur, qui s'est bien entendu empressé de remercier les spectateurs sur son compte Instagram. «Le rêve continue. Merci infiniment ! MERCI MERCI MERCI ! On vous aime», a-t-il écrit en légende d'un photo montrant toute l'équipe du film - Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi et les onze acteurs amateurs en situation de handicap mental - en haut des marches, lors du Festival de Cannes.

«l'aventure continue»

Artus a également remercié le public dans sa story Instagram. «C'est de plus en plus fou» (...) Merci merci merci... Je pourrais vous le dire 4 millions de fois. Je vous aime», a-t-il lancé. Le réalisateur et humoriste a par ailleurs fait savoir à ses abonnés que «des grandes annonces arrivent». «Avec l'équipe, il y a des choses qui se passent, l'aventure continue, donc je suis ravi», a-t-il déclaré face caméra, sans donner plus de détails.

Dans les prochaines semaines, cette comédie feel good, dans laquelle un père (Clovis Cornillac) et son fils (Artus) trouvent refuge, après un cambriolage raté, auprès de pensionnaires en situation de handicap mental partis en colonie de vacances avec leurs éducateurs, pourrait faire encore mieux.

En prenant en compte la concurrence, le nombre de salles, et le rythme des entrées, notamment en province, le film, qui a enregistré 279.635 spectateurs le jour de sa sortie, peut légitimement dépasser le cap des 5 voire même des 6 ou 7 millions d'entrées en salles, et pourquoi pas tutoyer les plus grands succès de la comédie française.

Meilleur démarrage de l’année

Pour rappel, «Un p’tit truc en plus» a signé le meilleur démarrage de l’année. Aussi drôle que touchant, le film est en effet passé devant le très attendu «Dune 2», distribué dans deux fois plus de salles et ayant enregistré 260.811 spectateurs le premier jour de sa sortie. Il a également enregistré plus d'entrées que le très plébiscité «Kung Fu Panda 4» et ses 198.774 spectateurs.

Parce qu'un succès n'arrive jamais seul, «Un p'tit truc en plus» vient également concurrencer plusieurs blockbusters du cinéma français. Il passe ainsi devant «Intouchables» (2011) et «Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?» (2014) et leurs quelque 200.000 entrées le jour de leur sortie.