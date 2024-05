Florent Pagny face au cancer : le chanteur devrait faire son retour sur scène dès ce jeudi

Retiré en Patagonie pour se remettre de son cancer du poumon, Florent Pagny, qui avait annoncé un retour médiatique en 2026, aurait prévu de monter sur scène dès ce jeudi, à la salle Pleyel, à Paris.

En novembre 2023, le chanteur avait annoncé un retour en 2026. «Je reviendrai en 2026 pour la tournée de mes 65 ans», avait-il confié à l’AFP au moment de retourner se «ressourcer» en Patagonie, avec l'ambition d'un nouveau disque pour ce futur tour de chant, «un nouvel album en phase avec ce que j'aurai vécu ces cinq dernières années».

«Là, je vais me retirer médiatiquement, on en a bien mangé du Pagny en 2023, entre activités et maladie, donc je vais essayer de repartir dans la création», avait-il ajouté. Florent Pagny pourrait ne pas attendre très longtemps pour remonter sur scène. Le Figaro rapporte qu’il sera du concert organisé ce jeudi à la Salle Pleyel. Serait-ce donc lui, «l’invité surprise» de la soirée ?

«Il a fait dix-sept heures de vol (avec trois correspondances) depuis sa Patagonie pour revenir à Paris le temps d’un concert.», ont ce lundi fait savoir nos confrères.

«Un voyage extrêmement fatigant pour être, jeudi 30 mai, l’une des têtes d’affiche des Sentinelles d’un soir, concert caritatif organisé par le général Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris, à la salle Pleyel. Ce concert destiné au grand public est organisé en l’honneur des orphelins de guerre, des veuves, des familles endeuillées, des victimes du terrorisme et de tous les soldats blessés en mission (…) Entouré de plus de deux cents musiciens des Armées, Florent Pagny chantera une seule chanson mais pas n’importe laquelle : ‘Le Soldat’ sur des paroles de Marie Bastide et une musique signée Calogero. Il y incarne un militaire qui, dans le froid de la nuit, écrit à sa chère Augustine du fond des tranchées. «Je ne pense qu’à toi mais je suis un soldat. Surtout ne t’en fais pas, je serai bientôt là et tu seras fière de moi...» Un beau message à son public... Sur scène, Florent Pagny sera rejoint par Nicola Sirkis, le leader d’Indochine, précise encore Le Figaro.

Sentinelles d'un Soir, concert solidaire au profit du Bleuet de France. Jeudi 20h, salle Pleyel





Nicola interprétera 2 titres avec La musique de la Garde républicaine





L’intégralité des dons de ce spectacle sera reversée au Bleuet de France





En savoir plus https://t.co/WChiB0b1XT pic.twitter.com/U55gRNKFP2 — Indochine (@indochinetwitt) May 28, 2024

Si sa présence se confirme, elle rassurera énormément ses fans sur sa santé. Fin 2023, l'interprète de «Savoir Aimer» avait confié à l’AFP que tous les signaux médicaux étaient au vert concernant son cancer du poumon, révélé sur ses réseaux en janvier 2022, mais ne criait toutefois pas victoire. «Quand tu te l'es pris trois fois - j'ai fait deux rechutes - tu te dis que tu gagnes des batailles, mais pour savoir si tu gagnes la guerre, ça prend du temps».