Kate Middleton : la princesse aurait été aperçue à plusieurs reprises avec sa famille

Alors qu’elle suit une chimiothérapie préventive à l’abri des regards, Kate Middleton aurait été aperçue plusieurs fois avec sa famille ces dernières semaines, selon la presse britannique.

Éloignée de la sphère publique depuis des mois, la princesse Kate aurait multiplié les sorties ces dernières semaines avec sa famille, rapportent le Daily Mail et le Mirror sans en dire plus sur les circonstances de ces apparitions, précisant par ailleurs que selon les déclarations du Palais de Kensington la semaine dernière la princesse «avait besoin de temps et d'espace pour se rétablir».

La dernière apparition publique de Kate Middleton remonte au vendredi 22 mars, jour où elle a annoncé dans une vidéo être atteinte d’un cancer détecté après son opération de l'abdomen, et entamer une chimiothérapie préventive. Dans un touchant message, l’épouse du prince William avait expliqué devoir «aujourd’hui se concentrer sur son rétablissement» et demandé le respect de sa vie privée.

Le 21 mai dernier, Kensington avait toutefois partagé des nouvelles de la princesse. Le palais avait en effet fait savoir que Kate Middleton suivait de près un projet autour de la petite enfance dont elle est «la force motrice», soulignant cependant que cela ne signifiait pas son retour au travail. Aucune date n'a d'ailleurs été évoquée quant à son retour à la vie publique.

Une chose semble sûre en revanche, la princesse bénéficie du soutien de nombreux admirateurs. Depuis l’annonce de sa maladie il y a deux mois, le palais de Buckingham est inondé de dizaines de milliers de vœux de rétablissement destinés à la mère de George, Charlotte et Louis, contre habituellement environ 1.000 courriers par semaine, note en effet le Daily Mail et le Mirror.