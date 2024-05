«Quelque chose arrive» le 5 juin : David Lynch fait une annonce mystère dans un message vidéo cryptique posté sur X

David Lynch s'est rendu sur les réseaux sociaux pour poster une mystérieuse vidéo, dans laquelle il annonce «quelque chose» pour le 5 juin.

Dans un message énigmatique partagé sur X (anciennement Twitter), David Lynch a surpris ses abonnés avec une annonce en vidéo.



«Mesdames et messieurs, quelque chose se prépare…. pour que vous puissiez voir et entendre», a déclaré le cinéaste dans son message publié ce 25 mai. «Et cela arrivera le 5 juin», a-t-il seulement ajouté.

Le célèbre réalisateur de «Twin Peaks» n'a pas réalisé de long métrage depuis près de vingt ans, son dernier étant «Inland Empire», sorti en 2006. La dernière série télévisée du réalisateur, «Twin Peaks : The Return», s'est quant à elle achevée en 2017.

Le magazine Deadline explique que si David Lynch n'a pas indiqué de quoi il parlait, il se pourrait, peut-être, qu’il fasse référence à son projet de film d’animation, «Snootworld» qu’il a imaginé il y a vingt ans avec Caroline Thompson, ancienne collaboratrice de Tim Burton, qui a écrit «L’Etrange Noël de Monsieur Jack» , «Edward aux mains d'argent» et «La Famille Addams».

Une exposition en France

Le réalisateur de «Mulholland Drive» avait décrit les héros de ce projet, les «Snoots» comme «de minuscules créatures qui subissent une transition rituelle à l'âge de huit ans, moment auquel elles deviennent plus petites, et elles sont renvoyées pendant un an pour être protégées».

Par ailleurs, et plutôt insolite, Ouest France a ce 23 mai fait savoir que David Lynch préparait une exposition à l’été 2025 de ses lithographies à Yvetot, en Seine-Maritime.