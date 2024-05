«Ciné, ciné, ciné, Saint-Tropez» : Paris Match dévoile ses plus belles photos de stars lors d'une exposition gratuite dans la ville glamour

Dès ce samedi 1er juin et jusqu’au 15 octobre, la ville de Saint-Tropez accueille une exposition gratuite de photographies issues du fond d’archives de Paris Match, pour un sublime hommage au cinéma.

Des clichés de stars exceptionnels. Témoin de l’actualité depuis près de 75 ans, l'iconique magazine Paris Match inaugure une exposition photographique gratuite et ouverte à tous en plein cœur de Saint-Tropez, la ville la plus glamour de la Côte d'Azur.

Visible dès ce samedi 1er juin et baptisée «Ciné, ciné, ciné, Saint-Tropez», elle rend hommage au 7e art à travers une sélection de clichés en grand format, pour la plupart issus des archives de Paris Match, qui compte près de 15 millions de photographies soigneusement conservées.

des tirages intimes et authentiques

Installée en plein air, place Blanqui et square de Lattre de Tassigny, cette création inédite rassemble des tirages légendés à la fois intimes, professionnels et authentiques, sur lesquels les stars se dévoilent comme nous ne les avons jamais vues, à savoir en coulisses, sur les plateaux, concentrées ou en total lâcher-prise, de Jean Gabin à Fernandel en passant par Louis de Funès et Catherine Deneuve, immortalisée ci-dessous sur le tournage du film «La Chamade» (1968).

©Paris Match

Comme l’explique Gwenaëlle de Kerros, directrice du développement de Paris Match, ces photos «ne sont que joie, générosité, liberté, complicité… partagées par les stars, leur équipe de tournage et les photographes qui ont ce merveilleux talent de capter ces instants volés pour la postérité.»

En collaboration avec la mairie de Saint-Tropez, Marc Brincourt, commissaire d’exposition, Michel Maiquez, ancien directeur artistique de Paris Match, et Ghislain Loustalot, ancien journaliste à Paris Match, ont conçu un dispositif qui ne manquera pas d’en mettre plein les yeux aux Tropéziens et aux touristes.

Exposition «Ciné, ciné, ciné, Saint-Tropez», Paris Match, du 1er juin au 15 octobre, place Blanqui et Square de Lattre de Tassigny, Saint-Tropez (Var).