Ciné+ : Mad Max, animation japonaise ou encore Claude Lelouch à l'honneur des chaînes du bouquet en juin

Le Festival de Cannes a fermé ses portes mais le cinéma reste à la fête en juin sur les chaînes du bouquet Ciné+, avec, entre autres nombreuses réjouissances pour les cinéphiles, des programmations spéciales Max Max, Jap anim' et Claude Lelouch.

Que les fans de cinéma sèchent leurs larmes. Oui, le festival de Cannes c’est fini pour cette année, mais le 7e Art est toujours à la fête sur les chaînes du bouquet Ciné+, dont la programmation en juin est aussi éclectique qu’alléchante.

Alors que «Furiosa», présenté à Cannes, est sorti dans les salles ce 22 mai, Ciné+Frisson proposera en prime tous les vendredis du mois de juin de revoir les anciens opus de la célèbre saga Mad Max, à commencer par le premier du nom signé en 1979 par George Miller (le 7), puis «Le Défi» (le 14), «Au-Delà du Dôme du Tonnerre» (le 21) et «Fury Road» (le 28).

Autre temps fort de juin sur Ciné+ la spéciale Jap Anim, véritable bonheur pour tous les amateurs d’animation japonaise sur Ciné+ Famiz avec en première exclusivité «La Maison des égarés» de Shi'ya Kawatsura (le 9 à 10h25), «Le Chateau Solitaire dans le Miroir» de Keiichi Hara (le 16 à 10h15), «Le Grand Magasin» de Yoshimi Itazu, et «The First Slam Dunk (le 30 à 8h30).

La spéciale animation japonaise proposera également «Albator, Corsaire de l’espace» de Shinji Aromaki (le 2 à 8h30 et le 30 à 10h30), «Wonderland, le Royaume Sans Pluie» de Keiichi Hara (le 2 à 10h15), «Le Garçon et la Bête» (le 9 à 8h30) de Mamoru Hosoda, «Les Enfants du Temps» de Makoto Shinkai (le 16 à 8h30), et «Les Chevaliers du Zodiaque, la Légende du Sanctuaire» (le 23 à 9h40).

Une fantastique collection de films que les férus dévoreront aussi sur MyCanal (où les films des chaînes Ciné+ sont à disposition) avec «Detective Conan : The Scarlet Bullet» de Chika Nagoya, «Detective Conan : The Scarlet Alibi» de Yasuichirô Yamamoto, «Okko et les Fantômes» de Kitaro Kôsaka, et «Les Enfants de la Mer» de Ayumu Watanabe.

Enfin, dans un tout autre registre et parmi une foule d’autres suggestions à voir en juin sur les chaînes Ciné+, les inconditionnels de Claude Lelouch auront la joie de retrouver la suite de l'opération dédiée au cinéaste en prime sur Club et Classic, qui proposeront «Edith et Marcel» (le 7), «Viva la Vie !» (Le 14), «Tout ça… pour ça…» (le 21), et «Hommes, Femmes, Mode d’Emploi» (le 28).

Les mordus du réalisateur le plus «chabadabada» auront aussi rendez-vous tous les jours à toute heure sur MyCanal avec «Le Courage d’Aimer», «Une pour Toutes», «Hasard ou Coïncidences», «La Belle histoire», «Il y a des jours et des Lunes» et «Attention Bandits !».