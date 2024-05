Deathstroke : James Gunn confirme la présence de ce redoutable méchant dans le DCU

James Gunn a confirmé que le méchant Deathstroke avait bel et bien un avenir dans le DCU qui s’apprête à voir le jour. Le personnage a notamment été incarné brièvement par Joe Manganiello dans le film «Justice League», de Zack Snyder.

Fidèle à lui-même. James Gunn a profité d’un post sur son compte Instagram pour répondre à certains questions des fans à propos de l’avenir du DCU (DC Cinematic Universe), dont le premier volet, baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres), sera officiellement lancé avec «Superman» – dont il est le réalisateur et le scénariste – au moment de sa sortie en salle le 9 juillet 2025. Aussi, quand un internaute lui a demandé si le méchant Deathstroke avait un avenir dans ce nouvel univers, le patron de DC Studios a confirmé que c'était bien le cas.

«Clignez d’un œil si vous avez des plans pour Deathstroke, j’attends depuis si longtemps qu’il puisse briller», demande l’internaute, avant que James Gunn ne réponde avec un émoji clin d’œil. Slade Wilson, alias Deathstroke, est un redoutable méchant de l’univers DC qui a pour habitude de se mesurer à Batman et Green Arrow. Mercenaire d’élite et assassin hors pairs, il est également connu pour être l’ennemi juré des Teen Titans.

Les fans ont pu apercevoir brièvement Deathstroke dans le «Justice League» de Zack Snyder sorti en 2017 (puis dans le director’s cut) sous les traits de Joe Manganiello. Une apparition qui était censée servir d’introduction au personnage, qui devait être le principal antagoniste d’un film «Batman» avec Ben Affleck dans le rôle principal, qui n’a finalement jamais vu le jour. On ne sait pas si James Gunn se tournera à nouveau vers Joe Manganiello pour le rôle, ou s’il sera confié à un autre comédien.