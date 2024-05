«Fuze» : Theo James rejoint le casting du prochain film de David Mackenzie avec Aaron Taylor-Johnson

L’acteur Theo James (Divergente, The White Lotus) donnera la réplique à Aaron Taylor-Johnson dans le nouveau long métrage de David Mackenzie, «Fuze».

Une nouvelle recrue. L’acteur Theo James, connu notamment pour ses rôles dans la franchise «Divergente» ou encore la série «The Gentlemen» de Guy Ritchie, rejoint le réalisateur David Mackenzie (Toy Boy, My name is Hallam Foe, Perfect Sens, Comencheria) pour son prochain thriller «Fuze», rapporte Variety.

L’artiste, nommé l’année dernière aux Emmy Awards dans la catégorie meilleur second rôle dans une série dramatique, pour sa performance dans la peau de Cameron Sullivan dans la saison 2 de The White Lotus, donnera la réplique à Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Tenet, The Fall Guy), déjà annoncé au casting.

Dans ce thriller écrit par Ben Hopkins, la découverte d’une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale sur un chantier de construction à Londres va provoquer une évacuation massive. De quoi donner des idées à certains, qui y voit le moment idéal de commettre un braquage.

Le film est attendu pour 2025. Une belle année pour Theo James, qui tiendra également l’année prochaine le rôle-titre de «The Monkey», film horrifique de Oz Perkins adapté du livre éponyme de Stephen King, avec également Elijah Wood au casting.