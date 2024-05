«Normal People», saison 2 : Paul Mescal et Daisy Edgar-Jones annoncent «des nouvelles à partager»

Les fans de «Normal People» avec Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, sont en délire depuis que l’actrice a semblé teaser une inespérée deuxième saison pour la série, dans une story Instagram.

L'actrice Daisy Edgar-Jones s’est ce mercredi rendue sur Instagram pour publier un selfie avec l'acteur Paul Mescal, qu'elle a légendé : «Nous avons des nouvelles à partager !! Surveillez cet endroit.»

L'image montre les deux stars ensemble en train de faire un signe avec les doigts. Serait-ce celui de la paix, un V pour une victoire ou un 2 pour une deuxième saison ?

Capture Instagram @daisyedgarjones

Les fans se sont rapidement tournés vers les réseaux sociaux, pour exprimer leur espoir qu'une annonce autour d'une suite pour leur série bien aimée «Normal People» puisse bientôt arriver...

Basé sur le roman du même nom de Sally Rooney, «Normal People» est sorti en 2020 et a propulsé Paul Mescal et Daisy Edgar-Jones au rang de célébrités. Véritable chef d'oeuvre, la minisérie irlandaise comprenait l'intégralité de l'intrigue du roman - un récit d'apprentissage amoureux sur fond d’éveil au monde et de lutte des classes - ce qui rendait improbable une deuxième saison.