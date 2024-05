Star Wars : Carrie Fisher aurait maltraité son corps un an avant sa mort en raison de pressions pour être mince dans le dernier film, affirme James Blunt

Le chanteur James Blunt, ami de longue date de Carrie Fisher, affirme que l’actrice a subi des pressions pour être mince dans «Star Wars : Le Réveil de la Force», sorti en 2015. Des pressions qui ont conduit l'actrice à maltraiter son corps, un an avant sa mort.

Un lien de cause à effet ? A l'occasion de son passage au Hay Festival, pour parler de ses mémoires, James Blunt a évoqué son amie de longue date Carrie Fisher, décédée en décembre 2016, à l'âge de 60 ans, des suites d'une crise cardiaque sur un vol entre Londres et Los Angeles.

Lors de cette prise de parole, le chanteur a expliqué que l'actrice avait «subi des pressions pour être mince» dans le septième volet de Star Wars - dans lequel elle reprenait son rôle de la princesse Leia - et qu'elle avait par conséquent «maltraité son corps», rapporte The independant. Des pressions dont elle aurait parlées à James Blunt la veille de sa mort.

Des pressions qui ont fait rejaillir ses vieux démons

«J'étais avec elle la veille de sa mort, lorsqu'elle est venue chez moi», a ainsi expliqué le chanteur cité par The Independant, et d'ajouter : «Elle était positive, mais on avait exercé une forte pression sur elle pour qu'elle soit mince», poursuit-il, expliquant que l'actrice s'était ouverte sur «les difficultés que rencontrent les femmes dans l'industrie, du fait que les hommes sont autorisés à vieillir, alors que les femmes ne le sont certainement pas dans le cinéma et la télévision».

Et, selon le chanteur, ces pressions auraient poussé Carrie Fisher, qui toute sa vie s'est battue contre ses addictions, à se droguer à nouveau. «Elle s'est vraiment mis la pression, a recommencé à se droguer», a-t-il poursuivi, laissant ensuite entendre que cette pression et ses conséquences pourraient avoir conduit à sa mort soudaine à 60 ans.

«Au moment où elle est montée dans l'avion, elle s'était effectivement suicidée. On dit qu'il s'agit d'une sorte d'arrêt cardiaque, mais elle avait pris suffisamment de drogues pour faire une très bonne fête», a expliqué James Blunt.

Selon les analyses toxicologiques, plusieurs drogues ont été retrouvées dans le sang de l'actrice lors de son décès, sans pouvoir établir qu'elles étaient à l'origine de sa mort. D'après le rapport des médecins légistes, l'actrice est décédée «d'apnée du sommeil et d'autre facteurs indéterminés».