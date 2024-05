Wolfs : Brad Pitt et George Clooney se retrouvent dans une bande-annonce sous tension

Attendu en salle le 18 septembre prochain, «Wolfs» marquera les retrouvailles au cinéma entre George Clooney et Brad Pitt. Ils y incarnent deux professionnels en charge de nettoyer des scènes de crime sensibles, qui vont se retrouver malgré eux sur la même mission.

Un duo de choc. George Clooney et Brad Pitt vont à nouveau se donner la réplique sur grand écran dans «Wolfs», un thriller écrit et réalisé par Jon Watts qui suivra deux professionnels en charge de nettoyer des scènes de crime dans la plus grande discrétion. Quand ils se retrouvent appelés sur la même mission, les deux hommes comprennent que la nuit va être plus longue que prévue.

Selon les propos de George Clooney recueillis en décembre dernier par Collider, les téléspectateurs doivent s’attendre à un film sombre et inattendu. Il avait également précisé au site américain Deadline qu’une suite était déjà envisagée. «On parle déjà de faire une suite pour ce film que j'ai tourné avec Brad Pitt et Jon Watts. C'était une belle expérience et Jon Watts est un mec extraordinairement talentueux, enjoué et passionné par ce qu'il fait», avait-il déclaré.

Les spectateurs retrouveront également Amy Ryan, Austin Abrams ou encore Poorna Jagannathan au casting de ce film attendu dans les salles françaises à partir du 18 septembre. George Clooney et Brad Pitt figurent au générique en tant que producteurs exécutifs via leurs sociétés de productions respectives, Smokehouse Pictures et Plan B Entertainment.