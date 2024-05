The Bear : les esprits s'échauffent dans la nouvelle bande-annonce de la troisième saison

Disney+ a, ce jeudi 30 mai, dévoilé la nouvelle bande-annonce de la saison 3 de «The Bear», qui promet d'être sous haute tension.

Ultra-attendue par les inconditionnels de la série récompensée par dix Emmy Awards, la saison 3 de «The Bear» sera disponible en France dès le 17 juillet sur Disney+, qui en a ce jeudi dévoilé une nouvelle bande-annonce.

«Dans les nouveaux épisodes, Carmen «Carmy» Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) et Richard «Richie» Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) ont réussi à transformer leur sandwicherie, The Bear, en établissement gastronomique, et tentent désormais de le faire tourner, un combat quotidien quasiment perdu d’avance dans le secteur de la restauration, annonce Disney+. Carmy s’épuise de plus en plus au travail et se montre hyper exigeant envers son équipe, qui fait de son mieux pour répondre à ses attentes.»

Comme on peu le voir dans la nouvelle vidéo (en tête d'article), les esprits s'échauffent comme les casseroles sur le feu, «cependant leur quête d’excellence culinaire les fait passer à la vitesse supérieure et renforce les liens qui les unissent. Chacun s’efforce de se dépasser, nouvelles recrues comprises. Mais dans un secteur en pleine mutation, avec son lot incessant de défis et d’opportunités, rien n’est jamais acquis. Nos chefs savent, pour en avoir fait la douloureuse expérience, que chaque seconde compte, mais seront-ils capables de tenir sur la durée ?»

Outre Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach, de retour en tête d’affiche, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, et Oliver Platt et Molly Gordon arrivent dans des rôles récurrents.

Tous les épisodes seront disponibles dès le 17 juillet sur Disney+, où les deux premières saisons sont toujours disponibles.