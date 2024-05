«A couteaux tirés 3» : Glenn Close rejoint Daniel Craig au casting

La star Glenn Close va donner la réplique à Daniel Craig dans le troisième opus de la franchise «A couteaux tirés».

Une nouvelle recrue de taille. Selon les informations de the Hollywood Reporter, la star Glenn Close (Liaison Fatale, Les liaisons dangereuses, Une ode américaine), a rejoint le casting d’«A couteaux tirés 3».

L’actrice oscarisé de 77 ans, également lauréate d’un Emmy Award en 2009 pour la série «Damages», partagera l’affiche avec Daniel Craig, qui reprend son rôle de détective Benoît Blanc dans le troisième volet de la saga, toujours réalisé par Rian Johnson, comme les deux précédents opus.

Pour l’heure, rien n’a filtré sur l’intrigue de ce nouveau thriller aux personnages haut en couleur dans lequel le détective «Blanc démêlera un nouveau meurtre mystérieux dans un lieu encore inconnu, entouré d’un nouvel ensemble de suspects», a noté son réalisateur vendredi 24 mai sur le réseau X, en marge d’un vidéo teasant ce nouvel opus intitulé «Wake Up Dead Man : A Knives Out Mystery» («Réveille-toi, homme mort : un mystère à couteaux tirés»).

Une sortie en 2025

Le reste de l’équipe sera composé des acteurs Josh O'Connor (Challengers, The Crown) et Cailee Spaeny (Civil War, Priscilla), annoncés il y a quelques jours ainsi que les comédiens Andrew Scott (Ripley) et Kerry Washington (Scandal). Ils succèderont à Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis et Christopher Plummer, entre autres stars du premier opus et à Edward Norton ou encore Hugh Grant présents dans le second volet.

Le film est attendu en 2025, trois ans après la sortie de «Glass Onion : A Couteaux tirés», qui avait généré plus de 310 millions de dollars, soit près de 287 millions d'euros, au box-office mondial.