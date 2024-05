Kate Middleton : la princesse a «franchi un cap» dans sa bataille contre le cancer et «tolère» son traitement

Alors que Kate Middleton suit depuis mars une chimiothérapie préventive, les nouvelles de la princesse sont encourageantes.

Des nouvelles optimistes. Eloignée de la sphère publique depuis l’annonce de son cancer le 22 mars dernier, la princesse se porte mieux. Selon une source proche de la famille citée par le magazine Variety, la mère de George, Charlotte et Louis aurait même «franchi un cap» dans sa bataille contre le cancer, alors qu’elle suit depuis fin mars une chimiothérapie préventive.

«C'est un grand soulagement de voir qu'elle tolère les médicaments et qu'elle va beaucoup mieux», a déclaré un ami de la famille au magazine, assurant qu’elle est depuis le début de cette période «difficile» très entourée.

«Cela a été, bien sûr, une période très difficile et inquiétante. Tout le monde s'est mobilisé autour d'elle : William, ses parents, sa sœur et son frère», a-t-il expliqué.

Son calendrier de retour n’est pas fixé

Une nouvelle rassurante alors que la princesse se soigne à l’abri des regards depuis plus de deux mois et qu’elle a, pour l’heure, mis de côté ses fonctions officielles, bien qu’elle suive les sujets qui lui tiennent à cœur.

Aucune date officielle n'a été évoquée par le palais de Kensington quant à son retour à la vie publique. Un retour qui donne lieu à plusieurs spéculations. Selon l’expert royal du Daily mail, la princesse pourrait reprendre du service à l’automne. Pour d’autre, elle resterait à l’écart jusqu’à l’année prochaine, ce qui selon Variety est «inexacte».

D'après le magazine, rien n’a pour l’instant été fixé et Kate Middleton se concentre sur son rétablissement selon une source bien placée. «Il n'y a pas de calendrier et il n'y a certainement pas d'urgence. Ce sera quand Catherine se sentira prête et quand elle aura le feu vert de son équipe médicale», a fait savoir cette source. «Mais elle reprendra le travail à 100 %, cela ne fait aucun doute».