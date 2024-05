Nicholas Galitzine incarnera He-Man, alias Musclor, dans le film «Les Maîtres de L'Univers»

L'acteur Nicholas Galitzine a été choisi pour incarner le héros He-Man, plus connu en France sous le nom de Musclor, dans la prochaine adaptation cinématographique des «Maîtres de l'Univers».

Nicholas Galitzine sera «l’homme le plus fort de l’univers». L’acteur, notamment au casting de la série «Mary & George» (à voir dès le 3 juin sur CANAL+ et MyCanal), du remake de «Cendrillon» avec Camila Cabello, ou encore de «Purple Hearts», a finalement été préféré à l’acteur de «West Side Story» Kyle Allen, un temps pressenti pour incarner He-Man, alias Musclor, sur grand écran. Nicholas Galitzine succède ainsi à Dolph Lundgren, qui avait prêté ses traits au héros supermusclé des «Maîtres de l’Univers» il y a quarante ans.

«Nous sommes ravis de donner vie aux bien-aimés ‘Maîtres de l'Univers’ et nous ne pourrions être plus heureux d'annoncer l'immense talent de Nicholas Galitzine comme notre He-Man», a déclaré Julie Rapaport, responsable de la production et du développement de films chez Amazon. Studios MGM. «Cette réintroduction du personnage et de son univers sera un film épique qui ravira le public d'ici à Eternia.» Le réalisateur de «Bumblebee», Travis Knight, réalisera le film pour Amazon MGM Studios et Mattel, sur un scénario de Chris Butler.

Longtemps retardé

Variety rappelle combien cette adaptation ciné des «Maîtres de l'Univers» a enduré un voyage particulièrement tortueux depuis près de vingt ans. Le projet avait en effet été mis en place chez Warner Bros. et Sony avant de passer à Netflix, qui a supprimé le film en 2023 pour des raisons budgétaires. D'innombrables réalisateurs, dont le cinéaste de «Kung Fu Panda» John Stevenson, le réalisateur de «Wicked» Jon M. Chu, le cinéaste de «Charlie's Angels» Joseph McGinty Nichol, et le duo de «The Lost City» Aaron et Adam Nee, ont un temps été attachés au projet depuis 2007.

Selon un synopsis antérieur du studio rappelé par Variety, «Masters of the Universe» devrait suivre le prince Adam, alias He-Man, qui s'écrase sur Terre dans un vaisseau spatial alors qu'il est enfant et qui, des décennies plus tard, retourne sur sa planète natale pour la défendre contre les forces du mal menées par Skeletor. Mais pour vaincre le puissant méchant, Adam doit découvrir les mystères de son passé et devenir He-Man, appelé dans ce monde ‘l’homme le plus puissant de l’univers’». Alias celui qui crie «Par le pouvoir du crâne ancestral !» en brandissant son épée vers le ciel.

Le film sortira en salles le 5 juin 2026.