Chris Hemsworth pourrait jouer dans le film qui réunira les G.I Joe et les Transformers à l'écran

Alors que le projet de crossover entre les franchises «Transformers» et «G.I Joe» a été confirmé cette année par Paramount, Chris Hemsworth serait en négociation pour rejoindre le casting.

Un nouveau défi pour Chris Hemsworth ? Selon Variety, l’acteur pourrait bien être à l’affiche du prochain film réunissant les deux franchises «Transformers» et «G.I Joe», dont le projet a été confirmé cette année par Paramount à l’occasion du Cinemacon. Le comédien, qui a campé à l’écran Thor dans la saga Marvel, également à l’affiche de «Furiosa : une saga Mad Max» de George Miller, en salles depuis le 15 mai, serait en négociation avec le studio pour rejoindre le casting.

Pour l’instant, les contours de ce projet, qui réunira à l’écran les agents d’élite de l’équipe des G.I Joe et les robots de Transformers, restent sous cloche. Leur cohabitation avait toutefois été annoncée dans la scène finale de «Transformers : Rise of the Beasts», septième opus de la franchise, sorti en juin de l'année dernière.

Si les négociations aboutissent, il ne s'agirait pas de la première incursion de Chris Hemsworth dans l'univers de «Tranformers», puisque l'acteur a prêté sa voix au personnage d'Optimus Prime dans le film d'animation «Transformers : le commencement», en salles le 23 octobre prochain.