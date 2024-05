Mad Max : dans quel ordre chronologique faut-il regarder la saga de George Miller ?

Sorti en salle le 22 mai dernier, «Furiosa : une saga Mad Max» est venu s’ajouter à une liste de quatre précédents films réalisés entre 1979 et 2015 par George Miller. Dans quel ordre faut-il les regarder ?

Une aventure époustouflante. C’est en 1979 que George Miller a entamé la saga Mad Max, avec un premier film qui permettait de découvrir pour la première fois Mel Gibson dans le rôle de Max Rockatansky, un ancien policier devenu justicier dans un monde apocalyptique hyper violent. Deux autres verront le jour, en 1981 et 1985. Il faudra attendre trente ans pour que George Miller replonge dans cet univers, avec le préquel «Mad Max : Fury Road». Depuis le 22 mai dernier, c’est un nouveau bond en arrière dans le temps que propose «Furiosa : une saga Mad Max».

Au total, cinq films composent l’univers Mad Max, et les quatre premiers sont actuellement disponibles sur myCANAL, avant leur migration prochaine sur MAX. Alors que George Miller a récemment indiqué avoir une nouvelle idée de film centré sur le devenir de Furiosa après les événements de «Mad Max : Fury Road», et sa possible évolution en figure tyrannique, voici l’ordre chronologique dans lequel il faut regarder l’intégralité de la saga.

Furiosa : une saga Mad Max – 2024

Les événements du dernier film de George Miller se déroule 15 ans avant «Mad Max : Fury Road». C’est Ana Taylor-Joy qui prête ses traits au personnage de Furiosa, bien avant sa rencontre avec Max.

Alors que la civilisation humaine s’écroule, la jeune femme est arrachée de la communauté de la Terre Verte des Vuvalini par une bande de motards dirigée par Dementus. Elle se retrouve alors au coeur du conflit qui va opposer ce dernier à Immortan Joe sur les Terres Dévastées.

Mad Max : Fury Road – 2015

Tom Hardy incarne le personnage de Max Rockatansky au moment où celui-ci se retrouve embarqué malgré lui dans la lutte sans merci qui oppose Immortan Joe à Furiosa, une femme qu’il garde captive et qui vient de s’emparer d’un de ses biens les plus précieux : ses «épouses» qui lui servent d’esclaves sexuelles et de «pondeuses».

Max et Furiosa vont être contraints de faire équipe pour réussir à échapper aux griffes d’Immortan Joe et de son armée de pillards fou dangereux.

Mad Max – 1979

La première apparition de Mel Gibson dans le rôle de Max Rockatansky, un policier devenu justicier sur les routes où des gangs de motards tentent d’imposer leur loi.

Après le décès d’un criminel surnommé Montazano, membre des Aigles de la route, lors d’une course-poursuite avec Max, le reste du gang promet de se venger. Accompagné de son épouse, Jessie et de leur fils, Sprog, Max tente de fuir. En vain.

Mad Max 2 : Le Défi – 1981

Anéanti par la mort de son collègue et de sa famille, Max sillonne les routes au volant de son bolide en compagnie de son chien.

La pénurie de carburant est un problème majeur, et quand il découvre qu’une communauté d’une trentaine de personnes en possession d’une importante citerne est harcelée par des pirates de la route, Max accepte de leur venir en aide.

Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre – 1985

Trois ans après les événements du dernier film, une guerre nucléaire est venue achevée une civilisation déjà à genoux. Max continue toutefois à errer dans le désert avec un chariot tiré par des chameaux.

Jusqu’au jour où il est dépouillé de ses biens par des voleurs. Se lançant à leur poursuite, il découvre une ville baptisée Bartertown dirigée d’une main de fer par Entité (Tina Turner). Max va devoir redoubler d’effort et d’ingéniosité pour réussir à se sortir vivant de cette situation.