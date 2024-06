Jennifer Lopez : la chanteuse annule brutalement sa tournée américaine

La célèbre chanteuse Jennifer Lopez a annulé sa tournée américaine «This is me… Live» qui devait commencer en juin. «Le cœur brisé», elle a annoncé vouloir se consacrer davantage à sa famille.

Le producteur Live Nation a annoncé vendredi 31 mai après-midi que Jennifer Loper annulait officiellement sa tournée «pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches». Après cinq ans d’absence, elle s’apprêtait à faire son grand retour sur scène avec une tournée le 26 juin en Floride et en la clôturant au Texas fin août. Un coup dur pour la chanteuse et actrice qui a souhaité s’exprimer de manière plus personnelle dans sa newsletter. «Sachez que je ne ferais pas cela si je ne pensais pas que c’était absolument nécessaire. Je vous promets que je me rattraperai et nous serons tous à nouveau ensemble», a-t-elle confié «le cœur complètement brisé et dévasté» à l’idée de laisser tomber son public.

des rumeurs de divorce

De nombreux fans se disent inquiets quant à une éventuelle séparation de Jennifer Lopez avec son mari Ben Affleck. Face aux spéculations concernant des problèmes au sein de leur couple, Jennifer Lopez avait refusé de s’exprimer à ce sujet lors d’une conférence de presse pour la sortie du film Atlas, dont elle est la star pour Netflix. Leur dernière apparition ensemble remonte au 30 mars dernier. Ils ont été aperçus le 16 mai dernier au spectacle de l'un de ses enfants. Entre le cœur et sa carrière, Jennifer Lopez a fait son choix : annuler sa tournée pour se consacrer à sa famille.

La volonté de profiter de sa famille et de sauver son mariage aurait donc été la principale motivation de Jennifer Lopez pour annuler sa tournée.

Mais une autre hypothèse est émise par le média Variety : «This is me … Live» serait dans le rouge. De nombreux rapports signalent de mauvaises ventes de billets et de nombreux sièges invendus sur les sites web de billetterie. Après avoir récemment annulé sept dates, Jennifer Lopez a récemment rebaptisé sa tournée, en passant de «This Is Me… Now» en «This Is Me… Live». Et si le nom a changé, sa tournée aussi a pris un autre tournant. Initialement concentrée sur les chansons de son dernier album, elle avait prévu de revoir toute sa discographie. Une décision probablement destinée à attirer les auditeurs moins intéressés par son dernier album.

Les fans ayant acheté leurs billets de concert sur le site Ticketmaster seront intégralement remboursés.