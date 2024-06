Meryl Streep à l'affiche d'une création musicale à Paris le 14 juin

Récompensée d’une Palme d’or d’honneur au festival de Cannes le 14 mai dernier, Meryl Streep a annoncé ce lundi qu’elle participerait la semaine prochaine à Paris à la création musicale de Rufus Wainwright, «Dream requiem», dans le rôle de récitante.

Après Cannes, Paris. Meryl Streep ne quitte plus la France. La star a annoncé ce lundi qu’elle allait tenir un rôle dans la création musicale de Rufus Wainwright, «Dream requiem», créée vendredi 14 juin prochain à l'Auditorium de Radio France, à Paris, et diffusée en direct à 20H00 sur France Musique et sur Arte Concert.

L’actrice de 74 ans récitera le poème «Les Ténèbres» («Darkness») de Byron (1816), à l’occasion de la création mondiale de ce spectacle, né de «deux expériences dramatiques qui se sont déroulées en 2020 : la pandémie du Covid 19 et les incendies de Californie», note le communiqué de presse.

Une présence qui réjouit le musicien américano-canadien, 50 ans, qui s'est déjà inspiré du «Requiem» de Verdi et l'a déjà utilisé dans sa musique pop. «Comme le monde entier sûrement, j'admire Meryl Streep depuis que j'ai vu son tout premier film. (…) La faire participer à la création mondiale du «Dream requiem» est un honneur qui dépasse tout ce que j'aurais pu espérer», a fait savoir ce dernier dans un communiqué.

Ce n’est pas la première fois qu’il travaille avec des stars internationales, puisqu’il a collaboré par le passé avec Elton John, Miley Cyrus, David Byrne, Boy George, Joni Mitchell, les Pet Shop Boys, Paul Simon ou encore Sting.

De son côté Meryl Streep, lauréate de trois Oscars, retrouve la scène après avoir fait ses débuts au théâtre dans les années 1970.