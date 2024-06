Michael Keaton : 36 ans après, l'acteur s'est transformé en Beetlejuice «comme s'il était possédé par un démon», déclare Tim Burton

Michael Keaton a laissé le réalisateur Tim Burton stupéfait lorsqu'il a recommencé à jouer à Beetlejuice comme si c'était hier, alors que 36 ans se sont écoulés entre ses deux prises de rôle.

La magie a opéré. Tim Burton a raconté à quel point Michael Keaton était «possédé par un démon» lorsqu'il a repris son fameux rôle de Beetlejuice. L’acteur de 72 ans incarne de nouveau le personnage dans une suite donnée à la comédie d’horreur culte de 1988, qui sera à découvrir le 11 septembre prochain sur grand écran.

Trente-six ans après, il a repris le rôle comme s’il l’avait quitté la veille, a expliqué le réalisateur d'Edward aux mains d'argent au magazine Empire. Ses partenaires de jeu ont aussi été éblouis. «C’était fou. Fou», a déclaré Catherine O'Hara (Delia Deetz). Même stupéfaction du côté de Jenna Ortega (Astrid Deetz) : «C'était comme si un animal avec une arme venait d'entrer dans la pièce. Le voir changer physiquement et apparaître, voir Michael Keaton disparaître, et avoir affaire à ce gars de Beetlejuice… Cela m'a époustouflée».

'I absolutely love this thing,' he tells Empire. 'And I don't [usually] talk like that. It was not easy to pull off, and I think we did it in spades.'





