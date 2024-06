Venom 3 : une menace venue de l’espace dans la première bande-annonce

La première bande-annonce de «Venom : The Last Dance» voit Tom Hardy reprendre le rôle du journaliste Eddie Brock dans cet ultime volet, attendu au cinéma le 25 octobre prochain, et qui promet d’offrir aux spectateurs une bonne dose d’action et d’humour.

Un dernier tour. Initiée en 2018, la saga Venom s’apprête à toucher à sa fin avec un troisième volet intitulé «Venom : The Last Dance», dont la première bande-annonce vient d’être publiée par Sony Pictures. Les spectateurs retrouvent Tom Hardy dans le rôle du journaliste Eddie Brock, dont la relation avec son symbiote semble plus que jamais au beau fixe.

«Eddie et Venom sont en cavale. Pris en chasse par leurs mondes respectifs, et proche de se faire attraper, le duo va devoir prendre une décision radicale qui risque de les mener à leur perte», précise le synopsis officiel. La bande-annonce de plus de trois minutes laisse entendre que l’armée va se pencher sur la présence de symbiotes sur Terre. Et que les aliens originaires du monde de Venom s’apprêtent à débarquer sur la planète bleue.

En plus de Tom Hardy, les spectateurs retrouveront Juno Temple (Fargo, Ted Lasso) et Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange) au casting de ce qui sera le dernier volet de la trilogie avec Tom Hardy. Pour rappel, le film sortira en salle le 25 octobre prochain, quelques semaines avant le lancement de «Kraven The Hunter», l’autre grand projet de Sony Pictures dans le Spider-Verse.