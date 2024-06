Beetlejuice : Michael Keaton avoue avoir halluciné devant la masse de produits dérivés autour du personnage

Dans un entretien avec le site britannique Empire, Michael Keaton a confié avoir été étonné par la quantité de produits dérivés autour de «Beetlejuice» après sa sortie en salle en 1988. Une exploitation commerciale dont il a dû de se détacher pour reprendre le rôle.

Retour à la source. Michael Keaton a confié au site britannique Empire avoir été contraint à un effort colossal pour retrouver l’inspiration originale dans son incarnation de Beetlejuice dont le deuxième volet est attendu en salle le 11 septembre prochain. Le comédien de 72 ans explique avoir trouvé très «étrange» la quantité terrifiante de produits dérivés autour du personnage après le succès du premier film en 1988. Une commercialisation à outrance dont il a dû faire abstraction pour renouer avec son inspiration d’origine.

«Il y a eu une telle exploitation commerciale du film, que j’ai dû revenir à la source. J’ai dû retrouver ce qui avait été à la source de mon imagination au tout départ de cette aventure. Plutôt que de voir la tête du personnage sur une tasse de café ou un sac de golf», explique-t-il. Michael Keaton avoue avoir été désarçonné par la popularité du personnage, au point d’en oublier sa première inspiration le concernant.

«Pour être tout à fait honnête – je vais être très franc – cela m’a refroidi, de voir ça et de me dire que je ne voulais pas voir toutes ces petites choses, merde à tout ça. Qu’est-ce qu’il y avait avant cela ?», dit-il. Michael Keaton ne regrette pas un seul instant d’avoir accepté de reprendre le personnage de Beetlejuice dans cette suite pilotée par Tim Burton dans laquelle il retrouve Winona Ryder et Catherine O’Hara, et accueille Jenna Ortega au casting, révélant qu’il n’avait pas pris autant de plaisir sur un tournage «depuis longtemps» dans une interview avec le site américain People.