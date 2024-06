Cyndi Lauper annonce une tournée d'adieu

Cyndi Lauper annonce son «Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour 2024», une série de concerts «d'adieu» qu'elle donnera prochainement en Amérique du Nord.

Produite par Live Nation, la première grande tournée de Cyndi Lauper en une décennie sera une tounrée «d'adieu». Agée de 70 ans, l’interprète des tubes «Girls Just Wanna Fun», «Time After Time» et «True Colors», a ce lundi annoncé que son «Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour 2024» passera par 23 villes nord-américaines. «J’ai hâte de vous voir lors d’un des concerts», a écrit l’interprète la chanteuse sur Instagram.

Cette tournée sera lancée le 18 octobre au Centre Bell de Montréal, au Québec et fera des escales dans sa ville natale de New York, à l'emblématique Madison Square Garden, ainsi qu’à Boston, Nashville, Los Angeles et plus encore, avant de terminer au United Center de Chicago, le 5 décembre.

Live Nation fait savoir que tout au long de la tournée, Cyndi Lauper sera rejointe par des invités spéciaux qui seront révélés ultérieurement.

L'annonce de cette tournée d'adieu coïncide avec la diffusion sur Paramount+, à partir de ce 5 juin, de «Let The Canary Sing», un documentaire sur sa vie et sa carrière. «Au fil des ans, on m’a demandé de réaliser un documentaire sur ma vie et mon travail, mais je n’ai jamais eu l’impression que c’était le bon moment. Jusqu’à aujourd’hui», a déclaré la star, dont on ignore encore si sa «tournée d'adieu» en passera par l'Europe et la France, et si elle marquera la fin définitive de la carrière de l'icône pop au look punk inimitable, qui a toute sa vie milité pour les droits des femmes et des LGBTQ+.