Jazz à Juan : le célèbre festival de musique promet une sublime 63e édition, du 8 au 18 juillet

Jazz à Juan, l’un des festivals les plus prestigieux au monde, revient pour une 63e édition du 8 au 18 juillet, dans le cadre idyllique de la pinède Gould, sur la Côte d’Azur.

Grand rendez-vous attendu chaque année par les mélomanes de France et du monde entier, le festival Jazz à Juan se déroulera du 8 au 18 juillet dans les Alpes-Maritimes, toujours sous les pins centenaires de la pinède Gould, avec la Méditerranée en arrière en plan. Comme depuis sa création en 1960, le doyen des festivals de jazz en Europe ne réunira que du beau monde.

Au total, une vingtaine d’artistes, de renoms et émergents, se succéderont sur scène. Parmi eux, le musicien Manu Katché et, pour la première fois au festival, le mythique band américain Toto, riche de plus de quarante ans de carrière, qui ouvriront le bal le 8 juillet.

Avishai Cohen (le 11 juillet), le saxophoniste américain Joshua Redman, le bassiste Marcus Miller (le 17 juillet) et le trompettiste franco-suisse Eric Truffaz (le 15 juillet) ont également répondu présent. Tout comme les groupes emblématiques Kool and the Gang (le 16 juillet), Toto (le 8 juillet) et Pink Martini (le 12 juillet).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Festival Jazz à Juan (@jazzajuan)





Le festival accueillera aussi plusieurs jeunes talents dont le pianiste préféré des rappeurs Sofiane Pamart, le Jazz band Scary Pocket, Adi Oasis, artiste et productrice soul-funk-R’n’B, ainsi que Laufey, dont les chansons de jazz parlent d’amour «jeune» et de découverte de soi.

Summers Sessions, expositions…

Tout au long du festival, des «Summers Sessions», des soirées placées sous le signe des découvertes et de l’émergence du jazz européen, seront également au programme. Pas moins de 18 concerts sur les deux scènes habituelles (Petite Pinède et Place Nationale) sont prévus.

Entre deux shows, les mélomanes pourront par ailleurs se rendre au Palais des Congrès de Juan-les-Pins, où l’artiste peintre Hervé Rubeaud sera à l’honneur. Ils pourront aussi y découvrir «Drumsville !», une exposition historique sur le thème de la batterie, présentée en 2018 au New Orleans Jazz Museum.

Jazz à Juan, la Pinède Gould, Alpes-Maritimes, du 8 au 18 juillet.