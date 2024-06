Madonna : attaquée en justice pour ses retards sur scène, la star explique que ses fans savent que ses shows ne commencent jamais à l'heure

Alors que Madonna fait face à plusieurs plaintes, notamment pour l'absence de ponctualité à ses concerts, la star de 65 ans a fait savoir à la juridiction en charge de ces dossiers que ses fans savent qu’elle «monte sur scène bien après l'heure prévue».

Ce n’est pas une nouveauté. Telle est en somme la réponse avancée par Madonna, attaquée en justice pour ses retards lors de ses concerts.

Dans des documents juridiques que s’est procuré le média américain TMZ, la star affirme pour sa défense que ses fans sont au courant que ses performances ne commencent jamais à l’heure et qu’ils sont, depuis toutes ces années, finalement coutumiers du fait.

Pas de mea culpa

«Si un fan connaît suffisamment l'histoire des concerts de Madonna pour savoir que ses représentations durent deux heures et quinze minutes, il saura certainement que Madonna monte généralement sur scène bien après l'heure prévue (après une première partie, une transition, etc.) et qu'elle joue jusque tard dans la nuit», argumente ainsi la chanteuse et ses avocats dans le dossier qui l’oppose à un spectateur, Michael Fellows, se plaignant que le concert auquel il a assisté en décembre à Brooklyn a commencé à 22h30, soit deux heures après l’heure prévue.

En janvier dernier, Michael Fellows ainsi qu’un autre fan, Jonathan Hadden, ont porté plainte contre la star, l’accusant de faire preuve de «désinvolture», ayant pour conséquence d'attendre des heures le début des concerts (...) et d'être coincé au milieu de la nuit», rapportait à l’époque l’AFP.

Madonna a fait son grand retour sur scène en octobre dernier, à l’occasion de son «Celebration Tour», tournée anniversaire célébrant ses quarante ans de carrière, et qui s’est achevée le mois dernier.

Dans le cadre de cette tournée mondiale, la pop star est également visée par une autre plainte pour «pornographie sans avertissement» déposée par un spectateur nommé Justen Lipeles. Ce dernier attaque la chanteuse, après avoir été selon lui contraint d’assister à des simulations «d’actes sexuels» sur scène, mais aussi en raison de son retard.