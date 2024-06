The Office : le titre de la nouvelle série dérivée dévoilé

En gestation depuis plusieurs mois, la série dérivée de «The Office» commence à prendre forme. Nouveau nom, nouvelle histoire, elle n’aura pas grand chose à voir avec la série-mère (qu'il s'agisse de sa version anglaise ou de l'américaine), qui plongeait dans la vie d’une petite entreprise dirigée par un manager incompétent.

Objet de beaucoup de curiosité car encore très mystérieuse, on sait désormais que la série spin-off de «The Office» s’intitulera «The Paper», annonce Collider ce mardi.

Si elle devrait conserver le mode faux-documentaire, elle traitera d’une histoire autonome de la série originale, avec de nouveaux personnages, précise le magazine. Steve Carell, John Krasinski ou Jenna Fischer ne devraient donc pas faire partie du casting.

Alors que «The Office» plongeait dans les bureaux d'une entreprise managée par un boss incompétent, «The Paper» se concentrera sur un journal en voie de disparition, et sa tentative de renaissance avec des journalistes bénévoles, détaille également Collider.

Pas encore de date de diffusion

On sait que les rôles principaux seront interprétés par Domhnall Gleeson (Star Wars, Ex machina, The Revenant) et Sabrina Impacciatore (The White Lotus), mais aucune description des personnages n’a pour l’heure été révélée.

Une chose est certaine, l’humour sera encore au rendez-vous avec Greg Daniels, showrunner de la sitcom originalle, et Michael Koman («Nathan for You») aux manettes.

Commandée par Peacock aux Etats-Unis, la saison 1 doit être tournée à partir de juillet. La date de diffusion n’a pas encore été dévoilée.