Cinema for change : le festival international revient à Paris pour éveiller les consciences, du 24 au 29 juin à Paris

La 13e édition de «Cinema for change» se tiendra à Paris du lundi 24 au samedi 29 juin. L’occasion de découvrir une sélection de documentaires et de fictions qui éveillent les consciences et sensibilisent le public aux enjeux sociaux et écologiques.

Humain, responsable et inspirant, le festival international «Cinema for change» revient pour une 13e édition avec le même objectif : divertir et éveiller les consciences sur les enjeux auxquels notre planète doit faire face.

Le coup d’envoi sera donné le 24 juin au mk2 Bibliothèque (Paris 13e), qui accueillera la cérémonie d’ouverture. Puis, le reste de la semaine, direction le mk2 Quai de Loire et Quai de Seine, situés de part et d'autre du bassin de la Villette, dans le 19e arrondissement.

Dans le cadre de cet événement engagé et singulier, les festivaliers pourront visionner 12 longs-métrages, documentaires et fictions, qui défendent tous des valeurs humanistes et donnent «à réfléchir ensemble à un futur qui donne envie».

Six longs-métrages en compétition

Toutes les œuvres projetées respectent les 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres de l’ONU, comme autant d'ambitions que l’humanité doit atteindre d’ici à 2030 : protéger la planète, lutter contre la pauvreté, garantir la prospérité pour tous…

Cette année, six longs-métrages présentés en avant-première sont en compétition. Parmi eux, «Les fantômes», de Jonathan Millet, qui raconte la traque des criminels de guerre syriens. Ce thriller, qui a ouvert la Semaine de la critique au festival de Cannes, sera diffusé lors de la cérémonie d’ouverture de «Cinema for change».

Les autres films en lice sont : «Anaïs en deux chapitres» de Marion Gervais (25 juin), «Le Panache» de Jennifer Devoldere (26 juin), avec Aure Atika et José Garcia, «Vivre, mourir, renaître» de Gaël Morel (27 juin), «La plus précieuse des marchandises» de Michel Hazanavicius (28 juin), et «Julie Keeps Quie», réalisé par Leonardo Van Dijl (29 juin).

Des séances spéciales

En «séances spéciales», les cinéphiles pourront visionner six autres films reconnus pour leurs propos engagés sur des sujets sociaux, sociétaux et environnementaux.

À l’affiche : «Sabottage» de Daniel Goldhaber (25 juin), «Toutes musclées», un documentaire de Camille Juza (26 juin), «Petite fille», réalisé par Sébastien Lifshitz (28 juin), «Vivant(e)s», un documentaire signé Claire Lajeunie qui se penche sur la violence faite aux femmes (27 juin), et «Le monde est à eux», de Jérémie Fontanieu, projeté le vendredi 28 juin puis le samedi en clôture.

un prix d’honneur à Guillaume Canet

Le film d’Edouard Bergeon, baptisé «Au nom de la terre», sera également diffusé, le 26 juin. Dans ce drame, inspiré du père du réalisateur, Guillaume Canet se glisse dans la peau d’un agriculteur surendetté et à bout de souffle. L’acteur sera d’ailleurs récompensé le 24 juin, lors de la cérémonie d’ouverture.

En présence du jury, les équipes du festival lui remettront le trophée d’honneur pour son engagement envers des problématiques sociales et environnementales, et son action auprès des nouvelles générations.

des prix jeunesse et des débats

Comme chaque année, le festival, qui depuis 2011 a reçu plus de 4000 courts-métrages de jeunes réalisateurs et réalisatrices venus de plus de 50 pays différents, décernera également les «Prix Jeunesse», qui a la particularité d'avoir des élèves comme jurys.

Au total, quatorze courts-métrages sont en lice pour les trophées jeunesse. Ces derniers se déclinent en trois catégories : prix des enfants de 8 à 12 ans, prix des collégiennes de 13 à 17 ans, et prix des étudiant(e)s de 18 ans et plus.

À noter que tous les films – en compétition et en séances spéciales – seront suivis d’un débat. Animées par un(e) journaliste et des expert(e)s, ces séances aborderont plusieurs thématiques, dont les moyens d’actions face aux enjeux environnementaux, la condition féminine dans le sport ou encore les défis de l’agriculture en France aujourd’hui.

Pour assister aux projections, pensez à réserver votre place en ligne.

«Cinema for change», du 24 au 29 juin, au mk2 Bibliothèque (Paris 13e) pour la cérémonie d'ouverture, puis au mk2 Quai de Loire et Quai de Seine (Paris 19e).