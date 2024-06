Harry et Meghan : le couple n'a pas été convié par la famille royale à la cérémonie Trooping the Colour

Trooping the Colour, rendez-vous emblématique de la vie de la monarchie britannique, se tiendra cette année encore sans le prince Harry et son épouse Meghan, le couple n’ayant pas été invité à participer à l’événement.

Pas sur la liste. Alors que la cérémonie Trooping the Colour marque l’anniversaire officiel des rois britanniques depuis 1784, et donc du roi Charles III, Meghan et Harry n’assisteront pas à l’événement le 15 juin prochain, à Londres.

Le couple, exilé aux Etats-Unis depuis 2020, n’a pas été invité à se joindre à la cérémonie pour la deuxième année consécutive, a confirmé le magazine People ce mardi 4 juin.

L’année dernière, déjà, Meghan et Harry n’avaient pas été conviés à l’événement, le premier depuis l’accession au trône de Charles III. Leur ultime participation remonte à 2022, lors du jubilé de platine de la reine Elizabteh II. Ils n'avaient toutefois pas rejoint la famille royale sur le balcon de Buckingham Palace.

Le roi Charles défilera en carrosse

Ce rendez-vous emblématique dans la vie de la famille royale est marqué par un grand défilé militaire emmené par le roi Charles III. Cette année, le monarque, atteint d'un cancer, défilera en carrosse plutôt qu'à cheval, avant de rejoindre le balcon de Buckingham Palace, pour assister au défilé aérien de la Royal Air Force.

Pour l'heure, la présence de Kate Middleton, au côté de la famille royale, semble compromise. Fin mai, le palais de Kensington avait fait savoir que la princesse de Galles, qui a annoncé en mars dernier souffrir d'un cancer, n'assisterait pas aux répétitions.