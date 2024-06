Le Do You Remember festival envoie les stars des années 1990 et 2000 dans le Val d'Oise pour 2 jours de fête en juillet

Les 5 et 6 juillet prochain aura lieu la première édition du Do You Remember Festival. Deux jours de fête, avec au programme : musique, repas et surtout, pléiade de stars. Le tout à Taverny, dans le 95.

Une inauguration très attendue. Pour la première fois, un festival de musique sera organisé sur deux jours dans le Val d’Oise (95). Au parc François Mitterrand à Taverny, des dizaines de milliers de participants sont attendus pour la première édition du Do You Remember Festival. Le principe : deux jours de fête, le vendredi 5 juillet (14h-00h) et le samedi 6 (12h-02h), rythmés par de nombreuses stars de la chanson, qui ont marqué les années 1990-2000. Craig David, Poetic Lover, Cut Killer, Magic System… sont tous attendus.

L'objectif est simple : rendre hommage aux artistes qui ont dominé les charts il y a vingt ans, dans plusieurs catégories : Pop, R&B, Zouk, Hip-Hop, Dance, Rap.

Deux jours de show où se succèderont des nombreuses stars françaises et internationales. Au programme du vendredi : Craig David, Magic System, Nuttea, Fanny J. Le samedi, se succèderont sur scène : Amiral T, Zaho, Larusso, Axel Tony ou encore Faudel. Amateurs de chansons, en vacances, ou tout simplement l'envie de passer un bon moment entre amis ou en famille, sachez qu'il reste des places disponibles sur le site du festival. L'ocassion de se replonger dans les grands souvenirs musicaux des classiques des années 2000.