«L'heure des Livres» : l'émission d'Anne Fulda fête sa 600e ce mercredi sur CNEWS avec Frédéric Beigbeder

Présentée par Anne Fulda sur CNEWS, «L’heure des Livres», seul rendez-vous littéraire quotidien sur une chaîne d’information, célèbre sa 600e émission ce mercredi 5 juin, avec un invité emblématique : Frédéric Beigbeder.

Un face-à-face exceptionnel. Aux commandes de «L’heure des Livres» depuis le 15 mars 2021, rendez-vous incontournable pour les amoureux des mots, Anne Fulda animera sa 600e émission ce mercredi 5 juin sur CNEWS. Dans le cadre de ce numéro spécial, qui sera diffusé à 14h50, la journaliste recevra le célèbre écrivain et critique littéraire Frédéric Beigbeder, à qui l’on doit notamment «Mémoires d'un jeune homme dérangé», «L'amour dure trois ans» et «Un roman français».

Au cours de cet entretien, le fondateur du Prix de Flore évoquera notamment son amour pour la littérature, ses rencontres les plus marquantes et ses auteurs favoris, tels que Frédéric Dard et Jules Renard. Il donnera également ses «prescriptions littéraires», contre la morosité, pour un lecteur amoureux, réactionnaire, «woke» ou narcissique. Quant à ceux qui pourraient être intimidés par la littérature, Frédéric Beigbeder leur recommande la lecture de «L'Attrape-cœurs», de J. D. Salinger.

En intégralité sur MyCANAL

Il reviendra par ailleurs sur la place du livre, de plus en plus menacée par le numérique, les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle. «Il y a un vrai danger. Les jeunes lisent une heure par semaine, contre cinq heures quotidiennes d’écran. C’est effrayant. C’est une guerre et il faut la gagner. La lecture, c’est un exercice de gymnastique pour le cerveau. Si vous ne lisez pas, vous devenez bête et violent», affirme-t-il.

Cette 600e est aussi l’occasion pour lui de faire le point sur notre paysage littéraire contemporain, de partager ses coups de cœur et ses coups de griffes à travers son dernier ouvrage, «Dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd’hui» (éd. Plon), un panorama de 281 écrivains français contemporains.

Exceptionnellement, ce face-face, d'une durée de 6 minutes sur CNEWS, sera disponible en version intégrale (26 minutes) sur myCANAL.

