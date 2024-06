Mort de l'artiste Ben : voici ses plus célèbres slogans

Décédé à l’âge de 88 ans, l’artiste Ben a marqué le paysage artistique de ses célèbres maximes écrites blanc sur noir. Tour d'horizon de ses plus célèbres slogans.

Un sens de la répartie unique. Tout au long de sa carrière, l'artiste a souhaité abolir la distinction entre activité artistique et vie quotidienne. Son outil préféré : les mots, qui l'ont conduit à signer des centaines de messages poétiques mais aussi engagés. Autant de slogans qui ont décloisonné l'art, investissant aussi bien les rues, que les agendas et les musées, pour une simple et bonne raison, selon Ben «l'art est partout».