«Peaky Blinders» : le film confirmé avec Cillian Murphy de retour dans le rôle de Tommy Shelby

Le film dérivé de la formidable série «Peaky Blinders» est officiellement en préparation avec Cillian Murphy au casting.

Une confirmation qui a de quoi ravir les fans. Cillian Murphy, qui a joué dans six saisons de la série «Peaky Blinders» de 2013 à 2022, sera bien de retour pour reprendre son rôle de Tommy Shelby dans le film actuellement en préparation.

«Il semble que Tommy Shelby n’en avait pas fini avec moi… C'est très gratifiant de collaborer de nouveau avec Steven Knight et Tom Harper sur la version cinématographique de 'Peaky Blinders'. Un film pour les fans», a déclaré dans un communiqué relayé par Deadline l'acteur oscarisé pour son rôle dans le film «Oppenheimer».

Le créateur de la série, Steven Knight, est à l'écriture du scénario du long-métrage destiné à Netflix et Tom Harper, qui avait réalisé trois épisodes de la première saison, en assurera la réalisation.

«Lorsque j'ai réalisé ‘Peaky Blinders’ pour la première fois il y a plus de dix ans, nous ne savions pas ce que deviendrait la série, mais nous savions qu'il y avait quelque chose dans l'alchimie du casting et de l'écriture qui semblait explosive, a déclaré Tom Harper. Peaky a toujours été une histoire de famille – et c'est donc incroyablement excitant de retrouver Steve et Cillian pour présenter le film au public du monde entier sur Netflix».

Steven Knight a ajouté : «Je suis vraiment ravi que ce film soit sur le point de se produire. Ce sera un chapitre explosif de l’histoire de Peaky Blinders. Sans tabou. Des Peaky Blinders à part entière en guerre».

Le film se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les autres détails de l'intrigue et du casting n’ont pas encore été dévoilés.

Dans la série, aussi remarquable que brutale, qui nous plonge dans le quotidien des gangsters britanniques de l’entre-deux-guerres, Cillian Murphy incarnait le chef de la mafia de Birmingham, Tommy Shelby. Ce dernier qui, après avoir été traumatisé par ses expériences dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, revient au pays pour y diriger l'empire criminel familial. Un gang toujours tiré à quatre épingles mais capable d’une violence extrême.