«Ça va frapper fort» : Vin Diesel donne des nouvelles de «Fast and Furious X : partie 2»

L’acteur Vin Diesel a partagé des nouvelles du 11e volet de «Fast and Furious», annonçant que ce nouvel opus allait «frapper fort», et révélant au passage le nom de son scénariste, Zach Dean.

Du nouveau. Un an après la sortie de «Fast and Furious X», en mai 2023, Vin Diesel a partagé des nouvelles de sa suite. Dans une publication Instagram repérée par Collider, l’acteur s'est plongé dans ses souvenirs au côté de son ancien acolyte Paul Walker, décédé en 2013, avant de faire la promotion du 11e opus de la franchise, baptisé «Fast and Furious X : partie 2».

«FastX partie 2, écrit par Zach Dean... va frapper fort !», a teasé l’acteur de 56 ans, annonçant que le scénariste Zach Dean («Cold Blood», «24H Limit», «The Tomorrow War») était à l’écriture de ce nouveau scénario, après avoir déjà co-signé le 10e volet avec Dab Mazeau et Justin Lin.

Deux scénaristes - Christina Hodson et Oren Uziel – ont toutefois déjà été annoncés et sont d'ailleurs crédités par le site américain spécialisé IMDB. La publication de Vin Diesel, qui campe le rôle-titre de Dominic Toretto depuis le tout premier volet sorti en 2001, laisse donc planer le doute. Le scénariste Zach Dean pourrait donc avoir rejoint le duo, à moins que la production ne lui ait finalement confié les manettes.

Pour découvir ce nouvel opus, il va falloir s'armer de patience. En mai dernier, son réalisateur, le français Louis Leterrier, avait annoncé à Collider le report de sa date de sortie, en raison de la grève des scénaristes aux Etats-Unis. Attendu en salle à l’origine en 2025, le film ne sortira finalement qu'en juin 2026.

Pour mémoire, en dix longs métrages la franchise «Fast and Furious» a enregistré plus de 7 milliards de dollars au box-office mondial.