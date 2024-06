Frédéric Mitterrand : sa maison d'édition publie à titre posthume «Farah», son dernier ouvrage consacré à son amie l'impératrice iranienne

«Farah», un livre de photographies consacré à l'impératrice iranienne, est le dernier ouvrage de Frédéric Mitterrand, décédé le 21 mars dernier, et l’un de ses derniers souhaits. La maison d’édition Gourcuff Gradenigo a décidé, en mémoire de l’auteur, de le publier.

«Nous étions très amis et j’ai beaucoup de mal à réaliser qu’il n’est plus là. Souvent, je me dis que je vais l’appeler pour que nous parlions de notre livre...». L’impératrice Farah, pour qui Frédéric Mitterrand a réalisé un livre biographique de photographies, se rappelle dans le magazine Point de vue les bons souvenirs partagés avec son ami, décédé le 21 mars dernier.

«Pour sa majesté l’impératrice d’Iran Farah Pahlavi, en espérant qu’elle me pardonnera de l’appeler parfois Farah, par fidélité et par tendresse...», est-il inscrit à l’intérieur de l’ouvrage.

Une biographie illustrée sincère et profonde

Les éditions Gourcuff Gradenigo ont décidé de publier le livre en hommage à Frédéric Mitterrand et sa relation privilégiée avec l’impératrice Farah. Un ouvrage richement illustré de 200 pages.

«Farah Pahlavi, impératrice d’Iran, est l’une des personnalités parmi les plus remarquables de notre époque. Jeune étudiante aux Beaux-Arts de Paris, Farah Diba devient en décembre 1959 l’épouse du Shah d’Iran. Mère de quatre enfants, elle partage les grandes heures et les vicissitudes du règne de SMI Mohammad Reza Pahlavi», raconte le communiqué de la maison d'édition.

Dans ce live biographique, Frédéric Mitterrand revient sur les grands moments qui ont marqué l’histoire de l’Impératrice.

Comme par exemple cette année 1967, ou l’impératrice est couronnée par le shah d’Iran, première épouse d’un souverrain dans un pays musulman attestant aux yeux du monde entier un progrès éclatant de la condition féminine.

Ou encore le triste épisode de la révolution iranienne de 1979, où, malgré la mort du shah et de deux de ses enfants, elle avait défendu sans relâche la mémoire de son mari, en restant présente auprès de son fils, Eza.

Ce livre est l’album de sa vie, un dernier cadeau de son ami, parti il y a plusieurs semaines, emporté par la maladie.